تذبذب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بين الصعود والهبوط وسط ترقب الأسواق المصرية

شهدت أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء حالة من التقلب الواضح في أسعار الذهب، وسط تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة حركة المعدن الأصفر لحظة بلحظة، بعد موجة من التذبذبات التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية.

تقرير شامل لحركة الأسعار المحلية والعالمية

وفي هذا الإطار، يُقدم موقع الموجز لقرّائه تقريرًا محدثًا يتضمن أسعار الذهب لجميع الأعيرة دون إضافة المصنعية، إلى جانب متابعة مستمرة لتغيرات الأسعار في السوقين المحلية والعالمية على مدار اليوم، في ظل حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين والمستثمرين في المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6171 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5400 جنيه للجرام.

عيار 18: 4628 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3600 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: 43,200 جنيه، مع اختلاف بسيط في السعر بين التجار حسب المصنعية.

العوامل المحددة لتحركات الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها:

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا بالدولار ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه: يتسبب تراجع الجنيه أمام الدولار في زيادة أسعار الذهب، والعكس صحيح.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال فترات الأعياد والمناسبات، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.

وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن المضافة في التصنيع انخفض العيار.

ويُعتمد على الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير السبائك والحُلي في الأسواق.

الفاتورة الضريبية.. ضمان للمشتري وحماية قانونية

يُنصح المشترون دائمًا بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي للفاتورة (سيريال نمبر).

نسخة أصلية وأخرى مطابقة مكربنة.

هذه الفاتورة تضمن شفافية التعامل وتحمي المشتري قانونيًا في حال وجود أي نزاع.

التوجهات العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تمر الأسواق العالمية للذهب بمرحلة من التذبذب نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار.

التوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين حول العالم إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

الذهب بين الادخار والاستثمار الآمن

رغم حالة التذبذب، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا لدى المصريين، سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو كاستثمار طويل الأجل، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

