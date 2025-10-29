الذهب يواصل التحدي..أسعار غير متوقعة في تعاملات اليوم الأربعاء 29 اكتوبر 2025

شهدت أسواق الصاغة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 29 اكتوبر 2025 ، حالة من التقلب الواضح في أسعار الذهب حيث تراجعت الاسعار ، وسط تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة حركة المعدن الأصفر لحظة بلحظة، بعد موجة من التذبذبات التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية.

تقرير شامل لحركة الأسعار المحلية والعالمية

وفي هذا الإطار، يُقدم موقع اليوم لقرّائه تقريرًا محدثًا يتضمن أسعار الذهب لجميع الأعيرة دون إضافة المصنعية، إلى جانب متابعة مستمرة لتغيرات الأسعار في السوقين المحلية والعالمية على مدار اليوم، في ظل حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين والمستثمرين في المعدن النفيس ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24

سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6097 جنيهًا، ليواصل المعدن الأصفر تراجعه بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للأوقية.

- سعر الذهب عيار 21

بلغ عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 5330 جنيهًا للجرام، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

- سعر الذهب عيار 18

وصل عيار 18 إلى 4572 جنيهًا للجرام، فيما يعد من الأعيرة الأكثر إقبالًا في محافظات الوجه البحري نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بباقي الأعيرة.

- سعر الذهب عيار 14

سجّل جرام الذهب عيار 14 نحو 3556 جنيهًا، في استمرار لاتجاه الهبوط الذي شهدته الأسواق منذ بداية الأسبوع.

- سعر الجنيه الذهب

سجّل الجنيه الذهب نحو 42,680 جنيهًا، وقد يختلف السعر قليلًا من تاجر لآخر تبعًا لتكلفة المصنعية وسعر الجرام الفعلي.

العوامل المحددة لتحركات الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها:

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا بالدولار ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه: يتسبب تراجع الجنيه أمام الدولار في زيادة أسعار الذهب، والعكس صحيح.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال فترات الأعياد والمناسبات، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.

وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن المضافة في التصنيع انخفض العيار.

ويُعتمد على الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير السبائك والحُلي في الأسواق.

الفاتورة الضريبية.. ضمان للمشتري وحماية قانونية

يُنصح المشترون دائمًا بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي للفاتورة (سيريال نمبر).

نسخة أصلية وأخرى مطابقة مكربنة.

هذه الفاتورة تضمن شفافية التعامل وتحمي المشتري قانونيًا في حال وجود أي نزاع.

التوجهات العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تمر الأسواق العالمية للذهب بمرحلة من التذبذب نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار.

التوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين حول العالم إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

الذهب بين الادخار والاستثمار الآمن

رغم حالة التذبذب، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا لدى المصريين، سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو كاستثمار طويل الأجل، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

