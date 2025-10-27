هبوط أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر .. انخفاض ملحوظ يلفت الأنظار

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 تراجعًا واضحًا خلال التعاملات الصباحية، متأثرة بالانخفاض العالمي للمعدن النفيس، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون والمستهلكون أي تحركات جديدة في السوق،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



الأسعار الحالية للذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا على مختلف الأعيرة بالسوق المحلية، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6285 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5500 جنيه للجرام

عيار 18: 4714 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3666 جنيهًا للجرام



كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44,000 جنيه، مع اختلافات طفيفة من تاجر لآخر تبعًا لحركة البيع والشراء.



عوامل تتحكم في حركة الأسعار

تخضع أسعار الذهب في السوق المصرية لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

1. الأسعار العالمية للأوقية: أي ارتفاع أو انخفاض في البورصات الدولية ينعكس مباشرة على السوق المحلي.



2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار: يؤثر تغير سعر العملة المحلية على تكلفة استيراد الذهب بشكل مباشر.



3. حجم الطلب المحلي: يزداد خلال المناسبات الاجتماعية، مما يرفع الأسعار مؤقتًا.



4. تكاليف المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

الأسواق العالمية تحت ضغط التقلبات

يشهد المعدن الأصفر عالميًا حالة من التذبذب الواضح في الأسابيع الأخيرة نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، أبرزها:

سياسات البنوك المركزية: قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة، خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحدد اتجاهات المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية: الأزمات السياسية والاقتصادية تدفع الكثيرين إلى اقتناء الذهب لحماية مدخراتهم من مخاطر التقلبات العالمية.



توقعات الذهب في المرحلة القادمة

يتوقع الخبراء استمرار التحركات المحدودة والمتذبذبة في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية العالمية وصدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المنتظر أن تلعب الدور الأكبر في تحديد الاتجاه القادم للمعدن النفيس.

