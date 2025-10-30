بعد خفض الفائدة الأمريكية.. أسعار الذهب ترتفع محليًا وتفاجئ السوق اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 حالة من الاهتمام الكبير داخل السوق المصري، بعدما تابع المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتستقر عند 4%، وهو القرار الذي انعكس بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، باعتباره أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

ورغم التراجع العالمي الطفيف عقب قرار الخفض، فإن الأسعار داخل السوق المصرية سجلت استقرارًا مُصحوبًا بميل للصعود، نتيجة التأثر بحركة المعروض العالمي وحجم الطلب من المواطنين، خاصة مع استمرار الاتجاه الشرائي داخل محلات الصاغة، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في مصر

اعتمدت جريدة الموجز على أحدث الأسعار المعلنة داخل السوق المحلي، والتي جاءت على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 6068.5 جنيه

6068.5 جنيه سعر الشراء: 6011.5 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 5562.75 جنيه

5562.75 جنيه سعر الشراء: 5510.5 جنيه

عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر)

سعر البيع: 5310 جنيه

5310 جنيه سعر الشراء: 5260 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 4551.5 جنيه

4551.5 جنيه سعر الشراء: 4508.5 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3540 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 3034.25 جنيه

عيار 9

سعر البيع: 2275.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب عيار 21:

بيع: 42480 جنيه

42480 جنيه شراء: 42080 جنيه

كما يشهد سوق العملات والمعادن النفيسة متابعة مستمرة لأداء أوقية الذهب عالميًا، والتي سجلت نحو 3961 دولارًا للأونصة، وسط تحركات متقلبة بفعل تصريحات مسؤولي الفيدرالي وتوقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة القادم.

لماذا تغيرت أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟

يرتبط الذهب عالميًا بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة، إذ يعتبر المستثمرون المعدن الأصفر بديلًا آمنًا عند تراجع عوائد الاستثمار على الدولار. وبعد خفض الفائدة الأمريكية رسميًا، زادت التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي ظهرت لحظيًا بعد الإعلان.

الأسواق تترقب.. ومحللون: الارتفاع قد يستمر

محللون توقعوا أن تستمر أسعار الذهب محليًا في الميل للصعود خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار عدم وضوح المشهد الاقتصادي العالمي، وارتفاع شهية المستثمرين للأصول الآمنة، مع تحسن التوقعات التجارية عالميًا.

