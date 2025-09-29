الطقس اليوم.. أجواء خريفية نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا وارتفاع الحرارة جنوبًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 29 سبتمبر، طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر وخلال فترات الليل، بينما يكون حارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية على الطرق

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المنتظر ظهور شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشار إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب خفيفة ورذاذ غير مؤثر

تتكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق دون تأثير ملحوظ.

اضطراب في حركة الملاحة

أوضحت الهيئة أن بعض مناطق سواحل خليج السويس ستشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

---

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 33° – الصغرى 23°

الإسكندرية: العظمى 30° – الصغرى 21°

مطروح: العظمى 29° – الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 37° – الصغرى 23°

قنا: العظمى 38° – الصغرى 24°

أسوان: العظمى 39° – الصغرى 24°

الأرصاد: أجواء خريفية طبيعية

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس يظل في نطاق الأجواء الخريفية المعتادة، مع استمرار التباين الملحوظ بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً.

