ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم..وعيار 21 يكسب 240 جنيهًا للجنيه بالصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا بجميع الأعيرة، ليواصل المعدن الأصفر حالة التذبذب الواضحة داخل السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية وصعود الدولار، هذا الارتفاع يأتي وسط حالة ترقّب كبيرة من المواطنين والتجار لمعرفة اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد سلسلة تقلبات حادة شهدها السوق مؤخرًا، ما جعل متابعة سعر الذهب اليوم ضرورة للراغبين في الشراء أو الاستثمار، ويرصد الموجز التفاصيل.



سعر الذهب في مصر اليوم بالصاغة

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات أن الأسعار الحالية المعروضة في محال الصاغة هي أسعار خام دون إضافة «المصنعية» والدمغة، موضحة أن السعر النهائي يختلف من محل لآخر بناءً على تكلفة التشغيل ونوع المشغولات.

وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

العيار السعر للجرام دون مصنعية

عيار 24 6085 جنيهًا

عيار 21 5325 جنيهًا

عيار 18 4564 جنيهًا

الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 42600 جنيهًا



وارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيهًا دفعة واحدة، كما صعد عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، مدفوعًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا.



سعر الذهب عالميًا اليوم

تسجّل أوقية الذهب عالميًا نحو:

3982 دولارًا في التحديث الأخير وفق الأسواق العالمية.



الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتحوّل المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، كانت من أبرز أسباب الارتفاع الدولي، الأمر الذي انعكس مباشرة على السوق المصرية.



سعر مصنعية الذهب في مصر

تُعد المصنعية العامل الأكبر في تحديد السعر النهائي للمستهلك، إذ تختلف طبقًا لنوع القطعة ومدى تعقيد تصميمها.

وفي المتوسط، تتراوح مصنعية عيار 21 داخل السوق المصرية بين:

120 جنيهًا وحتى 250 جنيهًا للجرام

بينما ترتفع في القطع ذات الماركات الشهيرة أو التصميمات الدقيقة.

تفاصيل أسعار السبائك والفضة اليوم

سعر الفضة محليًا: 65.75 جنيهًا

سبيكة ذهب BTC عيار 24 بسعر: 6655 جنيهًا

سبيكة ذهب 24 وزن أكبر بسعر: 199875 جنيهًا

جنيه فضة عيار 925: 840 جنيهًا

أوقية الذهب بيع: 3973 دولارًا

