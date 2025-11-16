بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في الصاغة

استقرار في أسعار الذهب بعد هبوط حاد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة المصرية، وذلك عقب الهبوط المفاجئ الذي حدث أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 180 جنيهًا دفعة واحدة، في وقت سجلت فيه الأونصة العالمية مستوى 4092.72 دولار، ويترقب المستثمرون والمقبلون على الزواج حركة الأسعار بعد هذا التراجع، وسط حالة من الحذر في قرارات البيع والشراء، ويرصد الموجز التفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر 16 نوفمبر 2025

أكد لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب تشهد استقرارًا ملحوظًا اليوم، بعد تذبذب واضح خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي في الأسعار العالمية، ما خلق حالة من التوازن النسبي في سوق الذهب المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد قيمة 6240 جنيها للجرام الواحد.

ويُعد هذا العيار الأغلى بين الأعيرة الذهبية، لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالمعادن الأخرى مثل النحاس، مما يجعله مفضلًا لدى الفئات الباحثة عن الادخار طويل المدى.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا في مصر – إلى 5460 جنيهًا دون مصنعية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا العيار يمثل المؤشر الحقيقي لحركة سوق الذهب المحلي.

أما عند احتساب سعر الجرام بالمصنعية، فتُضاف رسوم تتراوح بين 100 و200 جنيه حسب كل ورشة أو محل صاغة، وهو ما يجعل السعر النهائي للجرام أعلى من القيمة الأساسية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 18 اليوم قيمة 4680 جنيهًا للجرام.

ويشهد هذا العيار توجهًا متزايدًا من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار الأعيرة الأعلى. كما يفضله كثيرون لكونه يقدم أشكالًا متنوعة وتصاميم أكثر حداثة مقارنة ببقية الأعيرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – سعرًا قدره 43,680 جنيهًا.

ويعتبر الجنيه الذهب من الأدوات الأكثر شراءً في حالات الاستثمار متوسط المدى، نظرًا لسهولة بيعه وارتباطه المباشر بسعر العيار الأكثر تداولًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم 2025

وفقًا لبيانات «رويترز»، شهدت أسعار الذهب العالمية في العقود الفورية انخفاضًا بنسبة 1.9%، لتصل الأونصة إلى مستوى 4092.72 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع نتيجة ضغوط اقتصادية عالمية تشمل تحولات في سياسات الفيدرالي الأمريكي، وتقلبات في أسواق الطاقة والعملات، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق المحلية.

حركة أسعار الذهب اليوم

توضح المؤشرات أن سوق الذهب المصري يشهد مرحلة هدوء مؤقتة بعد تراجع كبير، وسط ترقب لأي تغيرات عالمية جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الساعات أو الأيام المقبلة. ويظل عيار 21 هو الأكثر مراقبة من جانب المستهلكين، خاصة مع استمرار التفاوت في المصنعية من محل إلى آخر.