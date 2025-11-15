تراجع جديد بأسعار الذهب محليًا متأثرًا بهبوط عالمي وترقب للفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – عند 5475 جنيهًا، مواصلًا موجة الهبوط التي يشهدها السوق المحلي مؤخرًا.



- أسعار الذهب اليوم السبت 15-11-2025

عيار 24: 6257.25 جنيهًا

عيار 22: 5735.75 جنيهًا

عيار 21: 5475 جنيهًا

عيار 18: 4692.75 جنيهًا

الجنيه الذهب: 43800 جنيهًا

- تفاوت ملحوظ في قيمة المصنعية

تشهد المصنعية اختلافًا كبيرًا بين محلات الصاغة من منطقة لأخرى، حيث تتراوح بين 150 و200 جنيه للجرام، أو ما يعادل 7% إلى 10% من قيمة الذهب، وفق سياسات كل تاجر وحجم الطلب في السوق.



- هبوط عالمي مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

سجلت الأسواق العالمية تراجعًا قويًا في أسعار الذهب بسبب موجة بيع واسعة وحالة ضبابية أعقبت انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية وتأخر البيانات الاقتصادية الرسمية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.40% بما يعادل 100.3 دولار، ليصل السعر إلى 4094.20 دولار للأوقية، رغم تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 2.10%.

كما أظهرت بيانات CME FedWatch تراجع توقعات خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى 46% فقط، بعد أن كانت 94% الشهر الماضي، مقابل ارتفاع احتمالات تثبيت الفائدة إلى 54%، ما يعكس تغيّرًا ملحوظًا في رؤية الأسواق للسياسة النقدية الأمريكية.

