أسعار الذهب تقفز مجددًا في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، لتواصل موجة الصعود التي يشهدها السوق خلال الأسبوع الجاري، متأثرة بالتحركات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وارتفاع تكلفة الأوقية بالدولار.

- أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

شهدت الأسواق المحلية زيادات متفاوتة في أسعار الأعيرة المختلفة، وجاءت كالتالي:

عيار 24: سجل نحو 6400 جنيه للجرام.

عيار 21: بلغ 5600 جنيه للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4800 جنيه للجرام.

عيار 14: سجل 3733 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ 44800 جنيهًا، مع اختلاف طفيف بين محلات الصاغة حسب المصنعية.

- عوامل تدعم صعود الذهب في السوق المصري

ترتبط أسعار الذهب في مصر بعدة متغيرات تؤدي إلى ارتفاعها أو تراجعها، أبرزها:

1. تحركات السوق العالمية: ارتفاع سعر الأوقية عالميًا ينعكس مباشرة على السوق المحلية.

2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تراجع في قيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب محليًا.

3. الطلب الموسمي: يزداد الطلب خلال المناسبات والأعراس، ما يرفع الأسعار.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتشكل نسبة مهمة من السعر النهائي.

- تأثير القرارات الاقتصادية العالمية

شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة تقلبات حادة في أسعار الذهب نتيجة:

قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والتي تدفع المستثمرين نحو الذهب كأصل آمن.

تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يزيد الإقبال على المعدن كوسيلة للحفاظ على القيمة amid الأزمات.

- توقعات بمزيد من الارتفاعات

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الذهب في المدى القريب، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتراجع الثقة في بعض العملات الأجنبية، ما يعزز مكانة الذهب كملاذ استثماري آمن.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025