أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرفي المصري، خاصة الدولار واليورو، وذلك وفق أحدث تحديثات صادرة عن البنوك المحلية وشركات الصرافة، وسط متابعة دقيقة لحركة السوق من قبل المتعاملين والمستثمرين ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

الدولار الأمريكي: الشراء 47.27 جنيه، البيع 47.44 جنيه

اليورو الأوروبي: الشراء 54.52 جنيه، البيع 54.92 جنيه

الجنيه الإسترليني: الشراء 61.92 جنيه، البيع 62.43 جنيه

الفرنك السويسري: الشراء 58.39 جنيه، البيع 58.60 جنيه

100 ين ياباني: الشراء 30.80 جنيه، البيع 30.90 جنيه

الريال السعودي: الشراء 12.56 جنيه، البيع 12.63 جنيه

الدينار الكويتي: الشراء 153.33 جنيه، البيع 154.44 جنيه

الدرهم الإماراتي: الشراء 12.86 جنيه، البيع 12.90 جنيه

اليوان الصيني: الشراء 6.63 جنيه، البيع 6.65 جنيه

تحليل اتجاهات السوق واستقرار الأسعار

تشهد أسعار العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق المصرفي.



ويرجع هذا الاستقرار إلى الإجراءات النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري بانتظام، إضافة إلى استقرار التدفقات الدولارية القادمة من مصادر رئيسية مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.



توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الثبات النسبي في أسعار العملات خلال الأيام المقبلة، ما لم تحدث تغيرات عالمية مفاجئة تتعلق بأسعار الفائدة أو الطاقة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وأسعار الصرف.





ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة الأجنبية للعملاء.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملة من العملاء.



وغالبًا ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح يغطي تكلفة التداول والخدمات المصرفية.

