تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري حتى هذه الساعة.

وفيما يلي يعرض موقع «الموجز» أحدث تفاصيل أسعار الصرف الرسمية في البنوك المصرية:

- سعر الدولار الأمريكي

سجل 47.36 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره في السوق الرسمية دون تغير يُذكر منذ تعاملات أمس.

- سعر اليورو الأوروبي

بلغ 55.14 جنيهًا للشراء و55.30 جنيهًا للبيع، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

- سعر الجنيه الإسترليني

سجل 63.19 جنيهًا للشراء و63.39 جنيهًا للبيع، ليواصل أداءه المستقر أمام الجنيه المصري مع تداولات محدودة خلال الفترة الصباحية.

- سعر الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند 59.49 جنيهًا للشراء و59.66 جنيهًا للبيع.

- سعر 100 ين ياباني

بلغ 31.00 جنيهًا للشراء و31.09 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري، دون تغير يذكر عن تعاملات الأمس.

-سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي 12.63 جنيهًا للشراء و12.66 جنيهًا للبيع، مع ثبات في حركة التداول بالسوق المصرفي المصري.

- سعر الدينار الكويتي

بلغ الدينار الكويتي 154.47 جنيهًا للشراء و154.95 جنيهًا للبيع، مواصلًا تصدره قائمة العملات الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري.

- سعر الدرهم الإماراتي

وصل الدرهم الإماراتي إلى 12.89 جنيهًا للشراء و12.93 جنيهًا للبيع.

- سعر اليوان الصيني

سجل اليوان الصيني 6.66 جنيهًا للشراء و6.68 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره في السوق الرسمية.

- تنويه مهم

تخضع أسعار الصرف لتقلبات طفيفة ناتجة عن العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية على مدار اليوم لمواكبة أي تغيّرات لحظية.

- نصائح لتفادي تقلبات أسعار الصرف

يُوصي الخبراء الماليون المواطنين والمستثمرين بعدة خطوات لحماية مدخراتهم من التذبذبات، أبرزها:

متابعة الأسعار يوميًا من المصادر الرسمية المعتمدة.

تجنب تحويل مبالغ مالية كبيرة خلال فترات عدم الاستقرار.

استشارة خبراء الاقتصاد أو البنوك قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

تنويع المدخرات بين العملات المستقرة والأصول الآمنة مثل الذهب.

