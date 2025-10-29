ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، وفقًا لآخر تحديث صادر عن القطاع المصرفي.

اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي 47.36 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، مواصلًا الثبات النسبي في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو 55.14 جنيهًا للشراء و55.30 جنيهًا للبيع، وفق بيانات البنك المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 63.19 جنيهًا للشراء و63.39 جنيهًا للبيع، محافظًا على أدائه المستقر أمام الجنيه المصري.

سعر الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند 59.49 جنيهًا للشراء و59.66 جنيهًا للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني 31.00 جنيهًا للشراء و31.09 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي اليوم 12.63 جنيهًا للشراء و12.66 جنيهًا للبيع، مع استقرار في حركة التداول.

سعر الدينار الكويتي

بلغ الدينار الكويتي 154.47 جنيهًا للشراء و154.95 جنيهًا للبيع، ليواصل تصدره قائمة العملات الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل الدرهم الإماراتي إلى 12.89 جنيهًا للشراء و12.93 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني 6.66 جنيهًا للشراء و6.68 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره في السوق الرسمية.

- تنويه مهم

تخضع أسعار الصرف لتقلبات طفيفة تتأثر بعوامل العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية بشكل دوري لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية.

- نصائح لتفادي تقلبات أسعار الصرف

يُوصي الخبراء الماليون المواطنين والمستثمرين باتباع مجموعة من الإرشادات للحد من تأثير تقلبات أسعار العملات، من أبرزها:

متابعة الأسعار يوميًا من المصادر الرسمية المعتمدة.

تجنب تحويل مبالغ مالية كبيرة خلال فترات التذبذب.

استشارة خبراء الاقتصاد أو المصارف قبل قرارات الاستثمار أو الادخار.

تنويع المدخرات بين عملات مستقرة وأصول آمنة مثل الذهب.

