بكام النهاردة؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 استقراراً نسبيًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، وفقًا لآخر تحديث صادر عن القطاع المصرفي.

وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل الكاملة لأسعار الصرف الرسمية في البنوك المصرية.

- سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.36 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، مواصلًا الاستقرار النسبي خلال تعاملات منتصف الأسبوع.

- سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو اليوم 55.14 جنيهًا للشراء و55.30 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني نحو 63.19 جنيهًا للشراء و63.39 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند 59.49 جنيهًا للشراء و59.66 جنيهًا للبيع

سعر 100 ين ياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي 31.00 جنيهًا للشراء و31.09 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي اليوم 12.63 جنيهًا للشراء و12.66 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ الدينار الكويتي 154.47 جنيهًا للشراء و154.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل الدرهم الإماراتي إلى 12.89 جنيهًا للشراء و12.93 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني اليوم 6.66 جنيهًا للشراء و6.68 جنيهًا للبيع.



- تنويه مهم

تخضع أسعار الصرف لتقلبات طفيفة تتأثر بعوامل العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية بشكل دوري لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية.

- نصائح لتفادي تقلبات أسعار الصرف

يُوصي الخبراء الماليون المواطنين والمستثمرين باتباع مجموعة من الإرشادات للحد من تأثير تقلبات أسعار العملات، من أبرزها:

متابعة الأسعار يوميًا من المصادر الرسمية المعتمدة.

تجنب تحويل مبالغ مالية كبيرة خلال فترات التذبذب.

استشارة خبراء الاقتصاد أو المصارف قبل قرارات الاستثمار أو الادخار.

تنويع المدخرات بين عملات مستقرة وأصول آمنة مثل الذهب.

