ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، وفقًا لآخر تحديث صادر عن القطاع المصرفي ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الدولار واليورو دون تغيير ملحوظ

حافظ الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه المصري، مسجلاً:

الشراء: 47.50 جنيه

البيع: 47.65 جنيه



فيما استقر اليورو الأوروبي عند:

الشراء: 55.06 جنيه

البيع: 55.48 جنيه



الإسترليني والريال يسجلان ثباتًا

سجل الجنيه الإسترليني استقرارًا في تداولات اليوم، ليصل إلى:

الشراء: 63.11 جنيه

البيع: 63.64 جنيه



كما حافظ الريال السعودي على توازنه عند:

الشراء: 12.63 جنيه

البيع: 12.70 جنيه



الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي دون تغيير

استقر الدينار الكويتي عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه المصري:

الشراء: 154.20 جنيه

البيع: 155.70 جنيه



بينما سجل الدرهم الإماراتي ثباتًا عند:

الشراء: 12.92 جنيه

البيع: 12.98 جنيه



تنويه مهم

تخضع أسعار الصرف لتقلبات طفيفة وفقًا لعوامل العرض والطلب في السوق المحلية والعالمية، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية عبر مواقع البنوك المصرية بشكل يومي لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية.

