انهيار مفاجئ يهز سوق العملات الرقمية.. 600 مليار دولار تتبخر في أسبوع

شهدت سوق العملات الرقمية موجة هبوط حادة منذ يوم الجمعة الماضي، لتفقد أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها الإجمالية، وسط تصفيات ضخمة وتوترات عالمية متصاعدة ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وانخفضت البتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي، لتسجل نحو 103,550 دولارًا، متراجعةً بنسبة 4% خلال يوم واحد، لتفشل مجددًا في إثبات نفسها كـ«ملاذ آمن» للمستثمرين، بعدما كانت تُعرف سابقًا باسم الذهب الرقمي لعصر البلوك تشين .

إيثريوم وBNB تلحقان بالانهيار.. وتصفية بمليارات الدولارات

تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، إلى ما دون 3,700 دولار، بخسارة بلغت نحو 25% منذ ذروتها في أغسطس الماضي، في حين هبطت عملة BNB التابعة لبورصة «بينانس» بنسبة وصلت إلى 11% قبل أن تقلص بعض خسائرها.

وأشار محللون إلى أن بورصة بينانس كانت أحد المحركات الرئيسة لأكبر عمليات تصفية شهدها السوق في 10 و11 أكتوبر، حيث واجه المستخدمون مشكلات تقنية وفروقات سعرية، ما دفع المنصة إلى تعويض العملاء بنحو 600 مليون دولار.

التوترات التجارية بين أمريكا والصين تفاقم أزمة السوق

تزامن الانهيار مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تصفيات تجاوزت 19 مليار دولار خلال أيام قليلة، شملت معظم العملات الكبرى.

وبحسب بيانات Coinglass، جرى تصفية نحو 1.2 مليار دولار من المراكز الممولة خلال 24 ساعة، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع الرافعة المالية في سوق لا يزال هشًا.

اللاعبون الكبار يتجهون نحو التمويل المنظم لتقليل المخاطر

وفي الوقت الذي تعصف فيه الاضطرابات بالسوق، تواصل شركات كبرى مثل Kraken وCircle وBitGo وRipple التوسع في مجالات التمويل المنظم، سعيًا وراء تراخيص مصرفية وبنى دفع آمنة ومنتجات بطاقات.

وقالت راشيل لوكاس، المحللة في BTC Markets:

> "ما يلفت الانتباه هو توقيت الانهيار بالتزامن مع سعي كبار اللاعبين للحصول على تراخيص مصرفية، في إشارة إلى تحوط استراتيجي يهدف لبناء المصداقية وتقليل المخاطر."

خلاصة المشهد

رغم تحقيق البتكوين أعلى مستوى لها في 6 أكتوبر عند 126,251 دولارًا، فإن الانخفاضات الأخيرة كشفت مجددًا هشاشة سوق العملات الرقمية، وأظهرت أن «الذهب الرقمي» لا يزال بعيدًا عن أن يكون ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.

إقرأ يضًا:

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار

