ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

شهدت البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية، وفقًا لآخر تحديثات فى البنوك المصرية ، وسط توازن واضح بين العرض والطلب واستقرار السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

اسعار العملات الأجنبية والعربية

- سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي 47.18 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره النسبي منذ بداية الأسبوع.

- سعر اليورو اليوم

بلغ سعر صرف اليورو 54.40 جنيهًا للشراء و54.57 جنيهًا للبيع، وسط توازن واضح في حركة الطلب داخل السوق المصرفي.

- سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 61.99 جنيهًا للشراء و62.19 جنيهًا للبيع، دون أي تغيّر يُذكر مقارنة بتعاملات الأمس.

- سعر الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند 58.60 جنيهًا للشراء و58.81 جنيهًا للبيع.

- سعر 100 ين ياباني

سجل سعر 100 ين ياباني 30.62 جنيهًا للشراء و30.71 جنيهًا للبيع.

- سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 12.57 جنيهًا للشراء و12.61 جنيهًا للبيع.

- سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي 153.54 جنيهًا للشراء و154.13 جنيهًا للبيع، ليحافظ على صدارته كأقوى العملات العربية أمام الجنيه.

- سعر الدرهم الإماراتي

استقر الدرهم الإماراتي عند 12.84 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع.

- سعر اليوان الصيني

سجل اليوان الصيني 6.62 جنيهًا للشراء و6.64 جنيهًا للبيع في ختام تعاملات اليوم.

- متابعة دقيقة لحركة السوق

تُتابع الأوساط الاقتصادية والمواطنون باهتمام مستمر تطورات أسعار العملات الأجنبية والعربية، باعتبارها مؤشرًا مباشرًا على قوة الجنيه المصري واستقرار الاقتصاد المحلي، خصوصًا مع استقرار التدفقات النقدية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

- قراءة في المشهد المالي

الاستقرار: يواصل السوق المصري حالة من التوازن النقدي، نتيجة السياسات المنضبطة للبنك المركزي.

العوامل المؤثرة: ترتبط الحركة الحالية بتوازن الاحتياطي النقدي واستقرار مصادر العملة الأجنبية.

التوقعات: من المرجح استمرار هذا الهدوء خلال الفترة القادمة ما لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات مفاجئة في أسعار الفائدة أو الطاقة.

- معلومة اقتصادية

ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

يُعد سعر الشراء هو القيمة التي يدفعها البنك لشراء العملة من العميل، بينما يُمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملة للمواطنين، وغالبًا ما يكون أعلى لتحقيق هامش ربح بسيط يغطي تكاليف التشغيل.

