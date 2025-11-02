ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري الأحد 2 نوفمبر 2025

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

ويتابع المواطنون بشكل يومي حركة أسعار العملات لما لها من تأثير مباشر على الأسواق المحلية والتجارية.

- سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.15 جنيهًا للشراء و47.28 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره مقارنة بتعاملات أمس السبت.

- سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو اليوم 54.71 جنيهًا للشراء و54.87 جنيهًا للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري، دون تغييرات تُذكر في قيمة العملة الأوروبية الموحدة.

- الجنيه الإسترليني يحافظ على مستواه

استقر الجنيه الإسترليني عند 63.78 جنيهًا للشراء و63.87 جنيهًا للبيع، في ظل توازن حركة الطلب بالسوق المحلية.

- أسعار العملات الآسيوية اليوم

سجل الفرنك السويسري نحو 59.92 جنيهًا للشراء و60.10 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 31.62 جنيهًا للشراء و31.71 جنيهًا للبيع.

أما اليوان الصيني فقد سجل 6.62 جنيهات للشراء و6.64 جنيهات للبيع.

- العملات العربية تحافظ على استقرارها

جاء الريال السعودي عند 12.57 جنيهًا للشراء و12.60 جنيهًا للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع.

أما الدينار الكويتي، فبلغ 153.81 جنيهًا للشراء و154.28 جنيهًا للبيع، محافظًا على موقعه كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري.



تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار: تواصل أسعار العملات الرئيسية الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العوامل المؤثرة: يرجع ذلك إلى الإجراءات النقدية المستمرة من البنك المركزي، إلى جانب استقرار التدفقات الدولارية من قنوات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات: من المرجح استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ مستجدات عالمية على أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة تؤثر على الأسواق المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

