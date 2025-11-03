استقرار أسعار العملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 في مصر

شهدت البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية والعربية، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك المصرية ، وسط توازن في معدلات العرض والطلب على النقد الأجنبي.

اسعار العملات اليوم الإثنين



- الدولار الأمريكي يواصل ثباته أمام الجنيه

استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 47.15 جنيهًا للشراء و47.28 جنيهًا للبيع ، دون أي تغيير يُذكر عن تعاملات أمس الأحد، ما يعكس استقرار السوق المحلي في ظل توافر السيولة الدولارية.



- اليورو الأوروبي مستقر في نطاقه السعري

سجل اليورو الأوروبي 54.71 جنيهًا للشراء و54.87 جنيهًا للبيع، محافظًا على نطاقه السعري المعتاد دون تقلبات تُذكر، في ظل توازن أداء العملات الأوروبية بالسوق المصرية.



- الجنيه الإسترليني يحافظ على استقراره

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.78 جنيهًا للشراء و63.87 جنيهًا للبيع، مواصلًا أداءه المستقر وسط تراجع في حركة الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.



- العملات الآسيوية تشهد تحركات طفيفة

سجل الفرنك السويسري 59.92 جنيهًا للشراء و60.10 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 31.62 جنيهًا للشراء و31.71 جنيهًا للبيع.

كما استقر اليوان الصيني عند 6.62 جنيهًا للشراء و6.64 جنيهًا للبيع، دون تغير يُذكر عن تعاملات الأمس.



- العملات العربية تحافظ على توازنها

استقر الريال السعودي عند 12.57 جنيهًا للشراء و12.60 جنيهًا للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع.

فيما واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات العربية الأعلى قيمة، مسجلًا 153.81 جنيهًا للشراء و154.28 جنيهًا للبيع.



- تحليل السوق: استقرار مدعوم بالإجراءات النقدية

يرجع الاستقرار النسبي في أسعار العملات إلى سياسات البنك المركزي الهادفة للحفاظ على توازن السوق، بجانب استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

ويرجّح خبراء استمرار هذا الهدوء خلال الأيام المقبلة، ما لم تحدث تقلبات عالمية مؤثرة في أسعار الفائدة أو الطاقة.



- توضيح: الفرق بين سعري البيع والشراء

سعر الشراء هو المبلغ الذي يدفعه البنك مقابل الحصول على العملة الأجنبية من العملاء،

بينما سعر البيع هو السعر الذي يقدمه البنك عند بيع تلك العملة، وغالبًا ما يكون أعلى لتحقيق هامش ربح بسيط.

إقرأ يضًا:

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بالسوق المصرية

المعدن الأصفر يقفز اليوم الخميس .. وداعًا لعصر الذهب الرخيص نهائيًا

