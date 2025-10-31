العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بنك مصر

سعر الشراء: 47.19 جنيه.

سعر البيع: 47.29 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 47.19 جنيه.

سعر البيع: 47.29 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 47.18 جنيه.

سعر البيع: 47.28 جنيه.

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 47.18 جنيه.

سعر البيع: 47.28 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 47.15 جنيه.

سعر البيع: 47.25 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 47.14 جنيه.

سعر البيع: 47.24 جنيه.

