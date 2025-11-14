سعر الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. استقرار نسبي في الأسعار

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 حالة من الثبات النسبي خلال بداية التعاملات، وذلك عقب الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر أمس، والذي قفز فيه جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا دفعة واحدة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين حول اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة. ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون، الأمر الذي يزيد من حساسية السوق تجاه أي تغيّر عالمي

في هذا التقرير يستعرض الموجز أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، إلى جانب الأسعار المحدثة محليًا في السوق المصرية.

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم

شهدت بداية تعاملات الجمعة حالة من الاستقرار بعد موجة الارتفاع الأخيرة، وسط توقعات بعودة التذبذب خلال الساعات المقبلة، خاصة مع الارتفاع العالمي في سعر الأوقية إلى مستوى 4237 دولارًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 – وهو الأعلى نقاءً – نحو 6445 جنيهًا في التحديث الصباحي، بينما تشير الأسعار المحلية المحدثة إلى وصول سعره إلى:

6371.5 جنيه بيع

6314.25 جنيه شراء

ويُعد هذا العيار الأكثر طلبًا في السبائك لاعتباره مخزنًا للقيمة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يُعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، وقد سجّل اليوم:

في تحديث الشعبة: 5640 جنيهًا

في التحديث المحلي: 5575 جنيهًا بيع 5525 جنيهًا شراء



ويعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في المشغولات الذهبية، مما يجعله المؤشر الأبرز لحركة سوق الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 – المستخدم بكثرة في محافظات الوجه البحري – نحو:

في تحديث الشعبة: 4834 جنيهًا

في الأسعار المحلية: 4778.5 جنيه بيع 4735.75 جنيه شراء



سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 عند:

في تحديث الشعبة: 45120 جنيهًا

في قائمة الأسعار المحلية: 44600 جنيه بيع و 44200 جنيه شراء



ويُعد الجنيه الذهب خيارًا استثماريًا مهمًا للمواطنين، خاصة مع اتجاه عدد كبير منهم للاحتفاظ به كوعاء ادخاري متوسط المدى.

أسعار الذهب عالميًا

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا، حيث وصلت الأوقية إلى 4237 دولارًا، ما يدعم الاتجاه الصعودي في السوق المحلية، خاصة مع التوترات الاقتصادية الدولية وتراجع الدولار عالميًا.

توقعات حركة الذهب خلال الساعات القادمة

تشير التوقعات إلى احتمال استمرار التذبذب اليوم نتيجة:

الارتفاع العالمي في سعر الأوقية

زيادة الطلب المحلي بعد موجة الصعود الأخيرة

حالة ترقب لدى المستثمرين قبل قرارات اقتصادية دولية متوقعة

ورغم الاستقرار في بداية تعاملات الجمعة، يبقى السوق مفتوحًا أمام تحركات جديدة قد تظهر خلال الفترة المسائية.