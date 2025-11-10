قفزة قياسية في أسعار الذهب.. عيار 21 يتجاوز 5400 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، قفزة مفاجئة تجاوزت 75 جنيهًا للجرام في مستهل التعاملات، متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى أكثر من 4080 دولارًا، لتسجل المعدن النفيس قمة جديدة في السوق المحلي والعالمي على حد سواء، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بقوة في السوق المحلية وفقًا لآخر تحديثات المواقع المتخصصة، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 : 6194 جنيهًا

: 6194 جنيهًا عيار 21 : 5420 جنيهًا

: 5420 جنيهًا عيار 18 : 4645 جنيهًا

: 4645 جنيهًا الجنيه الذهب: 43,360 جنيهًا

بينما تشير بيانات منصة «آي صاغة» إلى أن السعر المحلي بلغ:

عيار 21 للبيع 5435 جنيهًا، وللشراء 5395 جنيهًا.

للبيع 5435 جنيهًا، وللشراء 5395 جنيهًا. عيار 24 للبيع 6211 جنيهًا، وللشراء 6165 جنيهًا.

للبيع 6211 جنيهًا، وللشراء 6165 جنيهًا. عيار 18 للبيع 4658 جنيهًا، وللشراء 4624 جنيهًا.

للبيع 4658 جنيهًا، وللشراء 4624 جنيهًا. الجنيه الذهب: 43,480 جنيهًا.

أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار

جاءت موجة الارتفاع الحادة في أسعار الذهب نتيجة تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في ديسمبر، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

فقد أظهرت تقارير رسمية أن الاقتصاد الأمريكي فقد عددًا من الوظائف في أكتوبر، لا سيما في قطاعي الحكومة والتجزئة، بينما تسارعت وتيرة التسريحات في كبرى الشركات مع الاتجاه نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليل النفقات.

كما أشار استطلاع حديث لجامعة ميشيجان إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف، بسبب القلق من آثار الإغلاق الحكومي المحتمل الأطول في تاريخ البلاد.

الفيدرالي الأمريكي والذهب.. علاقة عكسية

بحسب أداة «متابعة الفائدة» على موقع إنفستنغ السعودية، يتوقع نحو 67% من المستثمرين خفضًا جديدًا في سعر الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر المقبل.

ويؤدي انخفاض الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات التباطؤ الاقتصادي وعدم اليقين المالي، لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا مثل السندات أو الودائع البنكية.

ومع تزايد هذه التوقعات، اتجهت صناديق الاستثمار والمستثمرون الأفراد إلى شراء كميات كبيرة من الذهب، ما دعم الأسعار عالميًا ودفعها لتجاوز حاجز 4080 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ الحديث.

تأثير محلي مباشر وطلب متزايد

في السوق المصرية، زاد الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة لحفظ القيمة والتحوط ضد التضخم، وسط استمرار ارتفاع أسعار الدولار وتراجع الثقة في الأدوات الادخارية التقليدية.

ويرى خبراء أن استمرار الاتجاه الصعودي يعتمد على ما سيقرره الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في أسواق الطاقة والتجارة.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع محللون أن يظل الذهب في نطاق صاعد خلال الربع الأخير من 2025، مدعومًا بعوامل عدة منها:

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

التوترات الجيوسياسية.

توقعات استمرار خفض الفائدة عالميًا.

ومع تجاوز الأونصة حاجز 4000 دولار، تبقى الأسعار المحلية عرضة لمزيد من التقلبات، خصوصًا في ظل ارتباط السوق المصرية بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.



القفزة الجديدة في أسعار الذهب تؤكد أن المعدن الأصفر ما زال يحتفظ بلقبه كـ"الملاذ الآمن" الأول وقت الأزمات، وأن أي إشارات لتراجع الفائدة أو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي كفيلة بدفعه إلى مستويات تاريخية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.