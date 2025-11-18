تراجع جديد لأسعار الذهب بمصر اليوم وسط تقلبات عالمية وصعود الدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 هبوطًا جديدًا، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع سعر الدولار، وسط اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة التحركات اليومية للمعدن الأصفر.



-أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6142 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا)

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 5375 جنيهًا.

عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4607 جنيهات.

عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 43,000 جنيه، مع اختلاف طفيف بين التجار حسب المصنعية.



- عوامل رئيسية تتحكم في حركة الأسعار

التغيرات في السوق العالمية

يتأثر السوق المحلي بصورة مباشرة بسعر الأوقية عالميًا، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة الأسعار محليًا والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

أي تحرك في سعر الدولار يؤثر فورًا في أسعار الذهب لارتباط السوق بالاستيراد.

الطلب المحلي

يزداد الطلب خلال مواسم الزواج والأعياد، ما يدفع الأسعار للارتفاع.

المصنعية والضرائب

تختلف من منطقة لأخرى، وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.



- الاتجاهات العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب

تشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثير رفع الفائدة على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية التي تزيد من توجه المستثمرين نحو الذهب للتحوط من المخاطر.

