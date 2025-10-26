المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية

توقيع عقدًا لربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية.. وقعت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا مع شركة الجوهري للمقاولات، لتنفيذ مشروع فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة رباعي الموصل (برج العرب / شرق مطروح) دخول وخروج علي محطة محولات الضبعة النووية بطول يبلغ نحو 256 كم، وذلك بنظام تسليم مفتاح.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

الموجز ينقل التفاصيل حيث يهدف المشروع إلى ربط محطة محولات الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز استقرار منظومة نقل الكهرباء ويدعم خطط الدولة للتوسع فى مشروعات الطاقة النووية والمتجددة، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

توقيع عقدًا لربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد، ويتبع المشروع منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة.

وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء استمرارها في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكة النقل في مختلف أنحاء الجمهورية، دعمًا لمشروعات الدولة القومية، وتأكيدًا لدورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى.

