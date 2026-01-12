بيومي فؤاد يعتذر لمحمد سلام بعد عامين من الخلاف.. تفاصيل كاملة

أعاد الفنان بيومي فؤاد الجدل إلى الواجهة مجددًا، بعد كشفه كواليس الخلاف الذي جمعه بالفنان محمد سلام منذ عام 2023، على خلفية اعتذار الأخير عن المشاركة في إحدى المسرحيات ضمن موسم الرياض، احتجاجًا على الحرب في فلسطين، وهو الموقف الذي أعقبه فيديو وتصريحات من بيومي أثارت موجة واسعة من الانتقادات وقتها، ويستعرض الموجز التفاصيل.

بيومي فؤاد: أخطأت والناس لا ترى إلا الظاهر

خلال حلوله ضيفًا على بودكاست «شقة التعاون» الذي يقدمه الفنان حسام داغر، اعترف بيومي فؤاد بخطئه، مؤكدًا أنه قدم اعتذارًا صريحًا لمحمد سلام بعد قطيعة استمرت لأكثر من عامين.

وقال بيومي فؤاد: «أنا غلطت في الفيديو اللي نزلته، الناس مالهاش غير الظاهر، ومش عارفة أي كواليس بتحصل، والظاهر بالنسبة لهم إني ببيع صاحبي»، مشددًا على أنه لا يسعى لتعاطف الجمهور، رغم استمرار وصفه بـ«الرخيص» على مواقع التواصل.

سبب إغلاق حسابات بيومي فؤاد على السوشيال ميديا

كشف بيومي فؤاد أنه طلب من فريق إدارة صفحاته إغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الضغط النفسي والهجوم المستمر، قبل أن يكتشف لاحقًا أن هذه الصفحات تُعد مصدر رزق ثابت لأكثر من أسرة.

وأوضح أن عودته للسوشيال ميديا جاءت بدافع إنساني، قائلًا إن هناك 4 أو 5 أشخاص يعتمدون عليها كمصدر دخل شهري، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتابع ما يُنشر ولا يقرأ التعليقات.

تفاصيل المكالمة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام

تحدث بيومي فؤاد عن كواليس التواصل الهاتفي مع محمد سلام، مؤكدًا أن الاعتذار تم قبل انتشار الفيديو المثير للجدل، وأن العلاقة بينهما كانت قائمة على الاحترام المتبادل.

وأشار إلى أنه طلب من محمد سلام حذف الفيديو، قائلًا: «قلت له أنت اعتذرت واحنا قبلنا الاعتذار، بس ارفع الفيديو ده»، ليرد سلام باعتذار جديد، وهو ما قابله بيومي بتقدير كامل، مؤكدًا أنه لم يتخيل حجم التأثير النفسي لتلك الأزمة.

أبرز تصريحات بيومي فؤاد مع حسام داغر

ضمن حديثه، أدلى بيومي فؤاد بعدد من التصريحات اللافتة، أبرزها:

أكد أنه فنان مصري فقط ولا يحمل أي جنسية أخرى

ولا يحمل أي جنسية أخرى أوضح سبب تقدمه لجواز سفر الدومينيكان ثم تراجعه عنه

عبّر عن احترامه الكبير للجمهور السعودي

أشاد بنجاح مسلسل محمد سلام «كارثة طبيعية»

جدد اعتذاره لمحمد سلام وتمنى له التوفيق والنجاح

كشف سبب اعتذاره عن مسلسل «علي كلاي» بسبب ظروفه الصحية

أعمال بيومي فؤاد الجديدة في السينما والدراما

على الصعيد الفني، يواصل بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد «101 مطافي»، إلى جانب محمد عبد الرحمن وأوس أوس، كما ينتظر عرض فيلم «ابن مين فيهم» الذي يجمعه بالفنانة ليلى علوي.

وكان آخر ظهور درامي له خلال شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «قهوة المحطة»، الذي لاقى تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.