القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بدوري الأبطال

عشاق الكرة الإفريقية، يترقبون مواجهة شرسة تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الجيش الملكي عقب الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي، وذلك لتعزيز فرصه في حجز تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

قمة فريق الأهلي ضد نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد الجيش الملكي

مواجهة الأهلي ضد نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، تنقل عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجيش الملكي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجيش الملكي

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد كوكا - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة الجيش الملكي

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة الجيش الملكي وتضم..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي.

