أزمة اللاعب رمضان صبحي تتصاعد: تطورات جديدة في قضية تزوير الامتحانات

اللاعب رمضان صبحي في قلب العاصفة القضائية

تصدّر اسم اللاعب رمضان صبحي منصات البحث ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد التطورات المتلاحقة في قضية التزوير المتهم فيها، والمتعلقة بأداء امتحانات بديلاً عنه داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، ومع قرار المحكمة حبس اللاعب وتأجيل نظر القضية، تزايدت التكهنات والتساؤلات حول مستقبل صبحي القانوني ومسار القضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تنحي مفاجئ من محامي المتهم الأول

في خطوة قلبت المشهد القانوني، أعلن المستشار عمر هريدي تنحيه عن الدفاع وإلغاء وكالته عن المتهم الأول يوسف محمد سعد، والمتهم بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي ودخول لجان الامتحانات بدلًا منه، وأوضح هريدي أن حملات الاتهام التي ربطت بين فريق الدفاع وقرار حبس اللاعب دفعته لاتخاذ قرار قاطع بترك القضية، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق لجميع الأطراف في مسارهم القانوني.

كما كشف في تصريحات خاصة أنه لم يتسبب في حبس اللاعب رمضان صبحي، وأن جميع الإجراءات التي قام بها كانت قانونية وسليمة منذ بدء توليه القضية وحتى آخر جلسة.

التهم الموجهة.. وكيف ظهر اسم رمضان صبحي؟

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام صبحي بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وكشوف حضور خاصة بامتحانات معهد الفراعنة للسياحة والفنادق، وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 6407 لسنة 2025 أن المتهم الأول حرر إجابات الامتحانات ووقع عليها بتوقيع منسوب زورًا للاعب، وبمساعدة ثلاثة متهمين آخرين، بهدف إثبات حضوره داخل اللجان خلافًا للحقيقة.

كما أشارت النيابة العامة إلى تزوير كشوف الحضور والانصراف لإثبات تواجد صبحي داخل اللجان، رغم عدم حضوره فعليًا.

قرار المحكمة: حبس رمضان صبحي وتأجيل الجلسة

محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 30 – قررت أمس تأجيل محاكمة اللاعب وباقي المتهمين إلى جلسة 25 نوفمبر، مع إصدار أوامر صارمة أبرزها:

حبس رمضان صبحي حتى موعد الجلسة المقبلة

عرض المتهمين المحبوسين جميعًا خلال الجلسة القادمة

سرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع

إلزام حضور الدفاع الأصيل للمتهم الأول

ويُعد قرار حبس اللاعب رمضان صبحي حتى الجلسة القادمة نقطة التحول الأكثر إثارة للجدل في القضية، خاصة مع تصدر اسمه عمليات البحث على مدار الساعات الماضية.

ماذا حدث داخل الجلسة؟

خلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين بما ورد في أمر الإحالة، وأنكر الجميع جميع الاتهامات، وعندما سأله القاضي عن عمله أجاب صبحي: "لاعب كرة قدم".

ورغم استعداد دفاع اللاعب رمضان صبحي للمرافعة، قررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيل النظر فيها لعدم حضور الدفاع الأصيل عن المتهم الأول، وهو ما ساهم في تأجيل الحسم وزيادة الغموض المحيط بالقضية.

تأثيرات القضية على شعبية اللاعب

تسببت القضية في زلزال داخل الوسط الرياضي، خاصة أن اللاعب رمضان صبحي أحد أبرز النجوم الذين لعبوا في الأهلي وبيراميدز والمنتخب الوطني، ومع تداول اسمه في السياق القانوني لأول مرة بهذا الشكل، باتت الأزمة محط متابعة جماهيرية كبيرة، وسط ترقب لنتائج جلسة الثلاثاء المقبلة التي قد تحدد مسار القضية ومستقبل اللاعب.

