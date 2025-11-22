الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

كشف النادي الأهلي، اليوم السبت، عن تفاصيل إصابة حارس مرماه الأول محمد الشناوي خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأوضح النادي موقف اللاعب الطبي، وخطة متابعة حالته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

إصابة الشناوي وأسباب استبداله

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى خلال المباراة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله حفاظًا على سلامته ومنع تفاقم الإصابة.

وقال طبيب الفريق: "محمد الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضلنا استبداله فورًا لتجنب أي مضاعفات محتملة".

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 4-1 على شبيبة القبائل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، شهد اللقاء أداءً مميزًا من لاعبي الأهلي، الذين تمكنوا من فرض سيطرتهم على أغلب فترات المباراة، رغم الضغط الكبير من الفريق الجزائري.

خطة متابعة حالة الشناوي

أكد جاب الله أن الشناوي سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته الطبية وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

وأضاف:"سنقوم بتقييم كامل لحالة الشناوي بعد الأشعة، ونقرر البرنامج العلاجي المناسب ومتى يمكنه العودة للمشاركة مع الفريق تدريجيًا".

أهمية الحفاظ على حارس المرمى الأساسي

يعتبر محمد الشناوي حجر الزاوية في تشكيلة الأهلي، لذلك حرص الجهاز الطبي على التعامل مع إصابته بحذر شديد، لضمان عدم تفاقمها قبل المواجهات المقبلة في البطولة، وتعد إدارة الفريق حريصة على جاهزية جميع اللاعبين الرئيسيين لضمان المنافسة القوية على لقب دوري أبطال إفريقيا.

رد فعل الجهاز الفني واللاعبين

أبدى الجهاز الفني ولاعبو الأهلي دعمهم الكامل للشناوي، مؤكدين أن الفريق مستعد لمواصلة مشواره في البطولة بالرغم من أي تحديات، ويعكف المدرب على وضع خطة بديلة في حال غياب الشناوي لأي فترة، مع الحفاظ على توازن الدفاع والأداء الجماعي للفريق.

النظرة المستقبلية للفريق

الأهلي يستعد لمواجهة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات، ويأمل في الحفاظ على سلسلة الانتصارات ومواصلة المنافسة على اللقب، كما أكد النادي أن جميع لاعبيه جاهزون للمباريات المقبلة، مع متابعة دقيقة لحالة الشناوي لضمان عودته في أفضل حالة ممكنة.