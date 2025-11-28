صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2025.. موعد الإتاحة وخطوات الاستعلام إلكترونيًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025، في إطار خطتها الدورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات المالية لمستحقي الدعم النقدي. ويستحوذ موعد الصرف وآليات الاستعلام على اهتمام شريحة كبيرة من الأسر المستفيدة، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، ويرصد الموجز التفاصيل

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 ديسمبر 2025، على أن يستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، ضمانًا لعدم حدوث تزاحم وتيسيرًا على كبار السن وذوي الإعاقة والأسر المستحقة.

وتأتي هذه المواعيد ضمن جدول زمني ثابت تتبعه الوزارة شهريًا، بهدف ضمان انتظام الدعم النقدي وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة عدة منافذ لصرف المعاش بهدف تسهيل الخدمة على المواطنين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم في أسرع وقت، وتشمل أماكن الصرف:

بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بمختلف المحافظات.

المنتشرة بمختلف المحافظات. ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

وتدعو الوزارة المستحقين إلى الالتزام بوسائل الصرف الإلكترونية لتقليل الزحام وضمان سهولة الحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتمكّن هذه الخدمة المستفيد من معرفة بيانات الصرف والمتابعة دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب التابعة للوزارة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات بسيطة للاستعلام الإلكتروني عن حالة المعاش، وتشمل:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية. إدخال الاسم رباعيًا للمستحق كما هو مسجل في قاعدة البيانات. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه. كتابة رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة. الضغط على «استعلام». ظهور بيانات المستحق كاملة متضمنة حالة الصرف وميعاد الإتاحة.

تتيح هذه الخدمة التحقق من كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم، مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في دقة المعلومات المقدمة للمواطنين.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن عددًا من الضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتشمل الشروط الأساسية:

حضور الأم المستفيدة ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا.

ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا. تقديم تقرير طبي معتمد يثبت استحقاق الدعم في حالات الإعاقة.

يثبت استحقاق الدعم في حالات الإعاقة. التزام الأطفال بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% سنويًا .

. حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية ضمن البرنامج الصحي.

ضمن البرنامج الصحي. عدم ملكية الأسرة لأصول أو عقارات أو سيارات حديثة تدل على مستوى دخل مرتفع.

وتهدف هذه الشروط إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة، مع ضمان متابعة الحالات بانتظام.

