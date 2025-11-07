موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الصرف وأماكن الحصول على المستحقات

معاشات ديسمبر 2025.. تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 خلال أيام، وسط ترقب كبير من أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية. ويأتي صرف مستحقات ديسمبر متضمناً الزيادة التي تم إقرارها بداية من يوليو الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عملية صرف معاشات ديسمبر 2025 ستتم في موعدها المعتاد دون أي تغيير، حيث يبدأ الصرف رسمياً يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، وذلك طبقاً للجدول الزمني المعتمد لكل شريحة لضمان عدم التزاحم وتسهيل عملية الصرف على جميع المواطنين.

وتتابع الهيئة يوميًا حركة الصرف في مختلف المحافظات، مع توفير فرق دعم فني وميداني لضمان انسيابية الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2025

وفرت الهيئة شبكة واسعة من المنافذ لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات

فروع البنوك الحكومية والخاصة

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة

منافذ شركة فوري

هذه القنوات تتيح الصرف على مدار اليوم، مع استمرار خدمات السحب الإلكتروني لتجنب التكدسات أمام مكاتب البريد والبنوك.

استمرار صرف الزيادات المقررة

يتضمن معاش ديسمبر الزيادة التي بدأت من يوليو الماضي، ضمن خطة الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتحسين دخل أصحاب المعاشات، وتعد هذه الزيادة جزءًا من برنامج موسع لضمان الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة على مستوى الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة المعاش والزيادة المضافة إلكترونياً عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة اختيار خدمة “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش” إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الضغط على “استعلام” لعرض القيمة كاملة

كما يمكن إجراء نفس العملية بالاسم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد التعديل

أعلنت الهيئة ارتفاع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.

وبناءً على ذلك:

أصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه

بدلًا من 1300 جنيه وارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,080 جنيه

هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية بهدف تطوير نظام التأمين ورفع قيمة الاستحقاقات للمواطنين عند التقاعد.

عدد المستفيدين من صرف معاش ديسمبر

يستفيد من معاشات ديسمبر نحو 11 مليون مواطن في جميع المحافظات، وتعمل الهيئة على تسهيل عمليات السحب وزيادة نقاط الصرف وتقليل أي إجراءات قد تعطل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

بهذه الإجراءات، تواصل الدولة خطتها لدعم أصحاب المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع توفير وسائل صرف متعددة وسهلة وآمنة، وضمان وصول المستحقات في موعدها دون تأخير. ومع استمرار الزيادات السنوية وتطوير الخدمات الرقمية، تتجه منظومة التأمين الاجتماعي نحو تقديم خدمة أكثر تطورًا وراحة للمواطنين

اقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025.. هيئة التأمينات تعلن التفاصيل الكاملة وطريقة الاستعلام



التأمينات تحسم الجدل: موعد صرف معاشات نوفمبر وحقيقة الزيادة الجديدة

