موعد صرف معاشات نوفمبر 2025.. هيئة التأمينات تعلن التفاصيل الكاملة وطريقة الاستعلام

معاشات نوفمبر.. نحو 11 مليون مواطن يستعدون لصرف المعاشات

يترقب أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية، موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، بعد البيان الرسمي الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، والذي أوضح جدول صرف المعاشات وأماكن الحصول عليها، بجانب توضيح آليات الاستعلام الإلكتروني عن المستحقات الشهرية. ويأتي ذلك في إطار تسهيل الخدمات للمستفيدين بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من الجمعة 1 نوفمبر 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر ميلادي.

ويستطيع المستفيدون الحصول على معاشاتهم من خلال أي من المنافذ المتاحة، سواء كانت حكومية أو إلكترونية، دون الحاجة إلى التزاحم أمام الفروع أو المكاتب، خاصة مع استمرار الهيئة في تطبيق نظام الجدولة لتفادي الزحام.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من وسائل صرف المعاشات لتناسب جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والتجارية المشاركة في منظومة الصرف.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بعد ربطها برقم المعاش.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتوسيع مظلة الشمول المالي.

طريقة الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025

أتاحت هيئة التأمينات إمكانية الاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. اختيار أيقونة «صاحب معاش» ثم الضغط على «الخدمات التأمينية». تحديد خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على «استعلام». ستظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالمعاش المستحق وتاريخ الصرف.

زيادة المعاشات 2025 ضمن خطة الحماية الاجتماعية

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرت زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة موسعة من برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل في مواجهة الأعباء المعيشية. وتستفيد من هذه الزيادة جميع الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة

جاءت شرائح التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة كالتالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

خطة الدولة لتطوير منظومة المعاشات

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات من خلال ميكنة الخدمات، وربط جميع المنافذ بنظام إلكتروني موحد لتيسير إجراءات الصرف، وضمان وصول المستحقات في موعدها دون تأخير. كما تعمل الهيئة على زيادة عدد منافذ الصرف، وإتاحة خدمات جديدة عبر الهاتف المحمول، ما يسهم في تقليل التكدس وتحسين تجربة المواطنين.



سيبدأ صرف معاشات نوفمبر 2025 يوم الجمعة 1 نوفمبر، ويمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من البريد، أو البنوك، أو ماكينات الصراف، أو المحافظ الإلكترونية، وتستمر هيئة التأمينات في تطبيق خططها لتوسيع الخدمات الرقمية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المستحقين.

