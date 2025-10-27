التأمينات تحسم الجدل: موعد صرف معاشات نوفمبر وحقيقة الزيادة الجديدة

تزايدت خلال الأيام الماضية تساؤلات ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر حول موعد صرف معاشات نوفمبر 2025، وحقيقة وجود زيادة جديدة في المعاشات مع بداية الشهر المقبل، بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم صدور قرار حكومي برفع قيمة المعاشات، ويرصد الموجز التفاصيل.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح حقيقة زيادة معاشات نوفمبر

وفي رد رسمي، أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانًا أكدت فيه عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025، موضحة أن آخر زيادة تم صرفها كانت في يوليو الماضي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وشددت الهيئة على أن أي زيادات مستقبلية سيتم الإعلان عنها فقط عبر رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمعلومات.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 رسميًا

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ في السبت الأول من نوفمبر دون أي تأجيل أو تغيير في المواعيد المقررة.

وأوضحت أن عملية الصرف ستتم عبر عدة قنوات لتخفيف الضغط على المنافذ وضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.

قنوات صرف معاشات نوفمبر 2025

ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك المعتمدة لصرف المعاشات.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة «فوري» ومقدمي الخدمات الإلكترونية.

استمرار التحول الرقمي في منظومة صرف المعاشات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطة التحول الرقمي الشاملة بالتعاون مع البنك المركزي والبريد المصري، لتسهيل عملية الصرف إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن أكثر من 70% من أصحاب المعاشات باتوا يعتمدون على وسائل الصرف الإلكترونية، مما ساعد على تقليل الزحام أمام مكاتب البريد والتأمينات.

ودعت الهيئة المواطنين الذين لم يُفعّلوا بعد محافظهم الإلكترونية إلى التوجه لأقرب مكتب تأميني أو فرع بريد لاستكمال بياناتهم وتفعيل الخدمة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الإنترنت

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشاتهم وتفاصيل آخر زيادة تم تطبيقها من خلال موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط:

www.nosi.gov.eg

خطوات الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة. اختيار أيقونة "الاستعلام عن المعاش". إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش. الضغط على "عرض البيانات" لمعرفة التفاصيل المالية.

وأكدت الهيئة أن الخدمة مجانية ومتاحة على مدار الساعة.

الدولة تواصل دعم أصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية

أكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بدعم كبار السن وأصحاب المعاشات ضمن منظومة برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» ودعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة.

لا زيادة جديدة في معاشات نوفمبر 2025

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاشات نوفمبر 2025 ستُصرف بالقيم السابقة دون أي زيادة جديدة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية فقط لتجنب الشائعات، وأن أي قرارات تخص الزيادات ستُعلن فور صدورها من الجهات المعنية.

