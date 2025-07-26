زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف
بشرى سارة لأصحاب المعاشات: صرف زيادات بنسبة 15% اعتبارًا من أول أغسطس.. مع حلول شهر أغسطس 2025، تترقب فئة كبيرة من أصحاب المعاشات في مصر تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15%، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، ويرصد الموجز التفاصيل.
موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بعد الزيادة
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس سيبدأ رسميًا يوم الخميس 1 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لنظام الشرائح الذي يهدف إلى تقليل التكدس أمام منافذ الصرف.
أماكن صرف المعاشات المتاحة
لتسهيل عملية الصرف وتوفير الوقت والجهد، وفرت الدولة عددًا من الوسائل لصرف المعاشات، أبرزها:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
- مكاتب البريد المصري.
- منافذ شركة "فوري" المعتمدة.
- المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة (مثل فودافون كاش، أورنج موني، وغيرها).
خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة للمعاشات
يمكن لصاحب المعاش التحقق من قيمة المعاش الجديدة بعد الزيادة عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.
- الدخول على قسم "الخدمات التأمينية".
- اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش".
- إدخال الرقم القومي.
- عرض البيانات والمعاش بعد تطبيق الزيادة.
جدول شرائح المعاشات بعد الزيادة 2025
مع بداية صرف الزيادة الجديدة، إليك أبرز شرائح المعاشات بعد تطبيق الزيادة بنسبة 15%:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
- الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا
دعم إضافي لمواجهة التضخم
تأتي هذه الزيادة كجزء من حزمة قرارات حكومية تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات، ورفع العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات في الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.
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