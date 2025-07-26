زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف

بشرى سارة لأصحاب المعاشات: صرف زيادات بنسبة 15% اعتبارًا من أول أغسطس.. مع حلول شهر أغسطس 2025، تترقب فئة كبيرة من أصحاب المعاشات في مصر تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15%، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بعد الزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس سيبدأ رسميًا يوم الخميس 1 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لنظام الشرائح الذي يهدف إلى تقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

أماكن صرف المعاشات المتاحة

لتسهيل عملية الصرف وتوفير الوقت والجهد، وفرت الدولة عددًا من الوسائل لصرف المعاشات، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركة "فوري" المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة (مثل فودافون كاش، أورنج موني، وغيرها).

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة للمعاشات

يمكن لصاحب المعاش التحقق من قيمة المعاش الجديدة بعد الزيادة عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية. الدخول على قسم "الخدمات التأمينية". اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش". إدخال الرقم القومي. عرض البيانات والمعاش بعد تطبيق الزيادة.

جدول شرائح المعاشات بعد الزيادة 2025

مع بداية صرف الزيادة الجديدة، إليك أبرز شرائح المعاشات بعد تطبيق الزيادة بنسبة 15%:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا

دعم إضافي لمواجهة التضخم

تأتي هذه الزيادة كجزء من حزمة قرارات حكومية تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات، ورفع العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات في الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.

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