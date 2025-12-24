بعد الصور المسربة..هيفاء وهبي تكشف بوستر الجزء الثاني من ألبوم «ميجا هيفا»

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن بوستر الجزء الثاني من ألبومها الغنائي الجديد «ميجا هيفا»، في خطوة لافتة تجاهلت من خلالها الجدل المثار مؤخرًا حول الصور والفيديوهات المفبركة المنسوبة لها، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ونشرت هيفاء وهبي البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وعلّقت قائلة:

«تم فتح غلاف جديد.. مشاعر جديدة تتكشف.. الجزء الثاني من ألبوم ميجا هيفا قريبًا»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها.

أزمة الصور المسربة.. بلاغ رسمي للنائب العام

وفي سياق متصل، تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها فيسبوك وتليجرام وتيك توك.

واتهم البلاغ هذه الجهات بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، جرى فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونُسبت زورًا إلى الفنانة بهدف التشهير والإساءة لسمعتها، إلى جانب تورط بعض المواقع الإلكترونية في تداول تلك الادعاءات الكاذبة.

تقرير فني يؤكد: المحتوى مفبرك بالذكاء الاصطناعي

وأوضح البلاغ أن فريق الدفاع قام بعرض الصور والفيديوهات المتداولة على مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية، والذي انتهى في تقريره إلى أن جميع المواد المنتشرة مصطنعة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع بصلة.

وطالب محامي هيفاء وهبي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الروابط المتداولة من خلال مباحث الإنترنت بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن القائمين على إنشاء وإدارة تلك الحسابات والجروبات.

«Super Woman».. هيفاء وهبي تواصل نجاحات «ميجا هيفا»

على الصعيد الفني، تواصل هيفاء وهبي حصد النجاحات، بعد طرحها مؤخرًا فيديو كليب أغنية «Super Woman» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي تحمل رسالة قوية عن المرأة المستقلة والواثقة من نفسها.

وجاء الكليب بإخراج بصري مميز وإطلالة نارية، تعكس مفهوم «المرأة الخارقة»، بما يتماشى مع مضمون الأغنية، التي كتب كلماتها أحمد علاء الدين، ولحنها أحمد البرازيلي، وتولى التوزيع الموسيقي زووم، بينما قام بعمليات الميكس والماستر سليمان دميان.

الجزء الثاني من «ميجا هيفا».. استمرار لسلسلة النجاحات

ويُعد فيديو كليب «Super Woman» امتدادًا لنجاح الجزء الأول من ألبوم «ميجا هيفا»، خاصة في ظل التفاعل الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها، حيث تصدرت قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية.

ومع اقتراب طرح الجزء الثاني من الألبوم، يترقب جمهور هيفاء وهبي مفاجآت فنية جديدة، تؤكد استمرار حضورها القوي على الساحة الغنائية.