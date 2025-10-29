موعد صرف معاشات نوفمبر 2025.. بدء الصرف السبت المقبل وسط تسهيلات موسعة للمستحقين

معاشات نوفمبر.. تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، والتي ينتظرها ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يبدأ الصرف رسميًا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك وفق جدول منظم لتسهيل الإجراءات وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تزاحم أو تأخير، ويرصد الموجز التفاصيل.

صرف معاشات نوفمبر 2025 في موعدها المقرر

أكدت الهيئة أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يتجاوز 13 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، ومكاتب البريد، وفروع البنوك المشاركة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وشددت الهيئة على أن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي على مدار الأيام الأولى من نوفمبر، بما يمنع الازدحام أمام منافذ الصرف، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع استمرار العمل طوال اليوم لتوفير خدمة ميسرة وسريعة.

خطوات الاستعلام عن معاشك عبر الإنترنت

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات ملف المعاش بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الضغط على أيقونة «صاحب معاش». اختيار قسم «الخدمات التأمينية». النقر على «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش». إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على «استعلام» لعرض جميع بيانات الملف.

تلك الخدمة توفر على أصحاب المعاشات عناء الذهاب إلى مكاتب التأمين، وتضمن سهولة متابعة البيانات وتحديثها إلكترونيًا في أي وقت.

تفاصيل شرائح معاشات نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قيمة شرائح المعاشات لشهر نوفمبر والتي جاءت كما يلي:

الشريحة الأولى: 1719 جنيهًا .

. الشريحة الثانية: 1938 جنيهًا .

. الشريحة الثالثة: 2116 جنيهًا .

. الشريحة الرابعة: 2645 جنيهًا .

. الشريحة الخامسة: 3040 جنيهًا .

. الشريحة السادسة: 3438 جنيهًا .

. الشريحة السابعة: 3835 جنيهًا .

. الشريحة الثامنة: 4232 جنيهًا .

. الشريحة التاسعة: 4628 جنيهًا .

. الشريحة العاشرة: 5025 جنيهًا .

. الشريحة الحادية عشرة: 5422 جنيهًا .

. الشريحة الثانية عشرة: 5819 جنيهًا .

. الشريحة الثالثة عشرة: 6215 جنيهًا .

. الشريحة الرابعة عشرة: 13,330 جنيهًا.

وتأتي هذه الشرائح ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة، وضمان وصول المعاشات لمستحقيها في موعد ثابت ومنتظم.

أماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة قنوات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

التابعة للبنوك. فروع البنوك المشاركة في منظومة الصرف الإلكتروني.

في منظومة الصرف الإلكتروني. مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المنتشرة على مستوى الجمهورية. المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

على الهواتف المحمولة. منافذ فوري وكروت ميزة المعتمدة من الهيئة.

توجيهات الهيئة القومية لأصحاب المعاشات

دعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جميع المستفيدين إلى تجنب الزحام والانتظار الطويل من خلال استخدام القنوات الإلكترونية المتاحة، مؤكدة أن جميع المستحقات ستكون متوفرة في الحسابات البنكية والبطاقات الذكية منذ الساعات الأولى ليوم الصرف.

كما شددت الهيئة على أهمية تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري لضمان استمرار صرف المعاشات دون أي معوقات، مشيرة إلى استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة المعاشات وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب التحول الرقمي في مصر.

