كريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا على رأس الغائبين عن دراما رمضان 2026

مع اقتراب موسم دراما رمضان 2026، تشهد الساحة الفنية حالة من النشاط المكثف، حيث يواصل عدد كبير من النجوم تصوير أعمالهم استعدادًا للعرض في الشهر الكريم، إلا أن اللافت هذا العام هو غياب مجموعة من أبرز نجوم الصف الأول، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب ابتعادهم عن السباق الدرامي المنتظر، ويكشف الموجز التفاصيل.

غيابات مؤثرة في سباق مسلسلات رمضان 2026

يشهد موسم رمضان المقبل غياب أسماء ثقيلة لها حضور جماهيري كبير، على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، إلى جانب عدد آخر من النجوم الذين اعتاد الجمهور رؤيتهم سنويًا على الشاشة الصغيرة، وهو ما يمنح الفرصة لوجوه جديدة وأعمال مختلفة للظهور بقوة.

محمد رمضان يغيب للعام الثالث على التوالي

للعام الثالث على التوالي، يواصل الفنان محمد رمضان الغياب عن دراما رمضان 2026، حيث كشف في تصريحات سابقة انشغاله بعدة مشاريع سينمائية كبرى، فضلًا عن إحيائه عددًا من الحفلات داخل مصر وخارجها.

ورغم ابتعاده عن المسلسلات، ترددت أنباء عن احتمالية ظهوره في جزء ثانٍ من برنامج “مدفع رمضان”، الذي قدمه في رمضان 2025 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

أحمد السقا يبتعد مؤقتًا عن الدراما التلفزيونية

قرر الفنان أحمد السقا عدم المشاركة في مسلسلات رمضان 2026، بعد النجاح الذي حققه في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، مفضلًا التركيز خلال الفترة الحالية على مشروعاته السينمائية، على أن يعود إلى الدراما التلفزيونية بمسلسل جديد في موسم رمضان 2027.

محمد هنيدي يؤجل مشروعه الرمضاني

كان الفنان محمد هنيدي قد أعلن في وقت سابق مشاركته في رمضان 2026 من خلال مسلسل “قنديل” من تأليف يوسف معاطي، قبل أن يعلن لاحقًا تأجيل العمل لأجل غير مسمى.

ويُعد آخر ظهور درامي لهنيدي مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي عُرض في رمضان 2025.

أحمد عز وكريم عبدالعزيز خارج المنافسة

حتى الآن، لم يعلن الفنان أحمد عز خوضه سباق رمضان 2026، لينضم رسميًا إلى قائمة الغائبين، وهو نفس الموقف بالنسبة للفنان كريم عبدالعزيز، الذي كان آخر أعماله الدرامية مسلسل “الحشاشين”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

يحيى الفخراني يواصل الغياب

يغيب الفنان الكبير يحيى الفخراني للعام الثاني على التوالي عن الدراما الرمضانية، بعد تقديمه مسلسل “عتبات البهجة” في رمضان 2024، حيث يستعد حاليًا لعمل درامي ضخم من المقرر عرضه في رمضان 2027.

أحمد مكي يركز على السينما

قرر الفنان أحمد مكي الغياب عن دراما رمضان 2026، بعد مشاركته في مسلسل “الغاوي” خلال الموسم الماضي، مفضلًا العودة إلى السينما بعد غياب دام 13 عامًا، إذ كان آخر أفلامه “سمير أبو النيل” عام 2013.

هنا الزاهد ودنيا سمير غانم خارج السباق

اختارت الفنانة هنا الزاهد عدم المشاركة في موسم رمضان المقبل، بسبب عدم اقتناعها بالسيناريوهات المعروضة عليها، رغم تلقيها أكثر من عرض درامي.

كما تغيب دنيا سمير غانم عن سباق رمضان 2026، بعد آخر أعمالها مسلسل “عايشة الدور”، دون الإعلان عن مشروع جديد للموسم المقبل.

موسم مختلف بغياب النجوم الكبار

غياب هذه الكوكبة من النجوم عن مسلسلات رمضان 2026 يشير إلى موسم استثنائي، قد يشهد صعود أسماء جديدة وتنوعًا في الموضوعات المطروحة، وسط ترقب جماهيري كبير للأعمال التي ستنافس بقوة في الشهر الكريم.