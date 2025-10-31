موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد زيادة البنزين..الحكومة تخفف الأعباء عن المواطنين

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد صرف معاشات نوفمبر 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة استمرار صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها هيئة التأمينات الاجتماعية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بعد القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار البنزين، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات نوفمبر سيبدأ رسميًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، من خلال جميع المنافذ والبنوك وماكينات الصرف الآلي، دون أي تأجيل.



وشددت الهيئة على أن جميع ماكينات الصراف الآلي ستكون مزوّدة بالأموال الكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مع توفير فرق فنية لمتابعة عملية الصرف في جميع المحافظات، حرصًا على سهولة الإجراءات ومنع الزحام أمام المنافذ.

تفاصيل زيادة معاشات نوفمبر بعد البنزين

جاء قرار زيادة معاشات نوفمبر 2025 متزامنًا مع تحريك أسعار البنزين، في محاولة من الدولة لتقليل أثر الارتفاع في تكاليف المعيشة.

وتستهدف الزيادة دعم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، حيث تتفاوت القيم حسب كل شريحة على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

وأكدت الهيئة أن الزيادة الجديدة تمثل دفعة قوية لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي انعكست على تكلفة النقل والسلع.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال أكثر من وسيلة، لتسهيل العملية على الجميع:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك الحكومية والخاصة.

منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري ومصاري وأمان.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بعد تفعيل الخدمة بالتنسيق مع شركات الاتصالات.

ودعت التأمينات المواطنين إلى تجنب الزحام خلال الأيام الأولى للصرف، والاستفادة من المنظومة الإلكترونية التي توفر سهولة وأمانًا في الحصول على المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025

يمكن للمستفيدين معرفة قيمة معاشهم وتاريخ الصرف إلكترونيًا عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة. اختيار أيقونة "صاحب معاش" من القائمة الرئيسية. الضغط على "الخدمات التأمينية" ثم اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي والضغط على زر "استعلام". ستظهر تفاصيل قيمة المعاش وموعد الصرف بدقة.

دعم مستمر لأصحاب المعاشات

تؤكد الحكومة المصرية أن زيادة معاشات نوفمبر 2025 ليست الإجراء الأخير في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يجري العمل على توسيع برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وزيادة مخصصات التموين، ضمن خطة شاملة لحماية الأسر من تداعيات رفع أسعار الوقود.

وبذلك، تمثل زيادة معاشات نوفمبر بعد البنزين خطوة جديدة في مسار الدولة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل، مع التأكيد على أن الاهتمام بأصحاب المعاشات سيظل أولوية دائمة في السياسات الاجتماعية للحكومة.

