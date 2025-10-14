بدء مرحلة رئيسية في بناء محطة الطاقة النووية الصغيرة في أوزبكستان

بدء أعمال مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان.. أطلق المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، ومدير وكالة “أوزاتوم” عظيم أحمدخاجاييف، المرحلة الأساسية من أعمال بناء محطة الطاقة النووية الصغيرة في أوزبكستان.

تبدأ المرحلة الأولى بأعمال الحفر لوحدة الطاقة النووية التي تضم مفاعل “RITM-200N” الروسي التصميم، والمقامة في منطقة فارش بإقليم جيزاخ في أوزبكستان، حيث يُخطط لاستخراج نحو 1.5 مليون متر مكعب من التربة بعمق يصل إلى 13 متراً.

بدء أعمال مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان

الموجز ينقل التفاصيل، حيث شهد موقع المشروع المستقبلي في إقليم جيزاخ انطلاق أعمال الحفر الأولى بحضور بافيل بیزروكوف، نائب الرئيس ومدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في أوزبكستان بشركة “أتوم ستروي إكسبورت”، وأبيدجاميلا كالموراتوف، مدير إدارة بناء محطة الطاقة النووية بالمؤسسة الحكومية، وأولوغبيك مصطفاييف، حاكم الإقليم.

وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية، خلال الفعالية:

اليوم نبدأ مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان، ووكما هو الحال في جميع مشاريعنا الدولية، سيشهد بناء هذه المحطة درجة مرتفعة من توطين الأعمال، إذ يجري تنفيذها بواسطة مقاولين من أوزبكستان، وستتولى روساتوم بناء المحطة التي ستعمل لمدة لا تقل عن 60 عاماً، وستوفر الدعم الكامل خلال فترة تشغيلها، نحن نتطلع إلى عقود طويلة من التعاون المجدي والمستدام بين الجانبين.

وتُنفذ حالياً أعمال المسح الهندسي والتصميم وإنشاء القواعد الأساسية في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية والتصميمية الخاصة بمحطة الطاقة النووية الصغيرة وتسليمها إلى الجانب الأوزبكي للمراجعة بحلول نهاية عام 2025.

وفي 27 مايو 2024، وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان، وبحضور قادة البلدين، تم توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الحكومي المشترك بشأن بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، مما وسّع نطاق التعاون ليشمل بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة السعة بتصميم روسي، وبشكل خاص إنشاء محطة طاقة نووية صغيرة في إقليم جيزاخ.

وفي 13 مايو 2025، بدأت مؤسسة “روساتوم” تصنيع مكونات المفاعل، حيث تم صب سبيكة فولاذية خاصة يبلغ وزنها 205 أطنان، ستُستخدم في صناعة وعاء مفاعل “RITM-200N”.

وفي 26 سبتمبر 2025، وأثناء فعاليات المنتدى الدولي “الأسبوع الذري العالمي” في موسكو، تم توقيع مجموعة من الوثائق التي توسّع مجالات التعاون بين مؤسسة “روساتوم” ووكالة الطاقة النووية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان “أوزاتوم”، وقد أكد الاتفاق ما تم التوصل إليه بين قادة البلدين في مايو الماضي، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وحدتي طاقة نووية كبيرتي السعة من الجيل الثالث+ بمفاعلات “VVER-1000”، ووحدتين صغيرتي السعة بمفاعلات “RITM-200N”، بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ميجاوات لكل وحدة.

كما تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقود توريد الوقود لكلتا المحطتين الكبيرتين والصغيرتين.

وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين بناء وحدات طاقة نووية كبيرة وصغيرة السعة في موقع واحد.

وتمثل هذه الفعالية الانطلاقة العملية لمشروع إنشاء المحطة النووية الصغيرة في أوزبكستان، حيث من المقرر صب “الخرسانة الأولى” لوحدة الطاقة الأولى بالمحطة في ربيع عام 2026.

اقرأ أيضا:

تفاصيل لقاء المدير العام لـ«روساتوم» ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

روساتوم تكشف تفاصيل إنشاء مركز للطباعة ثلاثية الأبعاد العام المقبل بمصر