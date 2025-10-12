روساتوم تختبر نظام تخزين الطاقة في القارة القطبية الجنوبية.. في إطار سعيها لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال تخزين الطاقة، أعلنت مؤسسة روساتوم الروسية عن بدء اختبار عملي جديد لتقنياتها في بيئة هي الأكثر قسوة على كوكب الأرض، وذلك من خلال تجربة بطارية محمولة من إنتاجها في القارة القطبية الجنوبية.

وخلال زيارتها الميدانية في السادس من أكتوبر 2025 إلى موقع إنشاء أول « Gigafactory » روسي مخصص لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة المعتمدة على بطاريات الليثيوم أيون في مدينة نيمن بمنطقة كالينينجراد، قامت ناتاليا نيكيبيلوفا، رئيسة شركة TVEL للوقود النووي التابعة لمؤسسة «روساتوم»، بتسليم الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف بطارية محمولة من إنتاج المؤسسة، صُممت خصيصًا لتحمّل أقسى الظروف البيئية، وسيستخدم كونيوخوف هذه البطارية خلال رحلته الاستكشافية المقبلة إلى القطب الجنوبي.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ قالت نيكيبيلوفا في تصريحاتها بهذه المناسبة:"تُعد الاختبارات الدقيقة وعمليات التحقق الصارمة من أبرز السمات التي تميز تقنيات ومنتجات «روساتوم»، فنحن نعمل اليوم على اختبار منتجات الغد في بيئات متنوعة، تشمل حتى أشد الظروف قسوة. وقد أجرينا مؤخرًا اختبارًا لسيارة كهربائية من طراز «Atom» مزودة ببطاريات من إنتاجنا في القطب الشمالي، وأثبتت التجربة نجاح تقنياتنا في العمل بكفاءة عالية مهما كانت صعوبة البيئة المحيطة، واليوم نواصل هذا النهج، حيث تتوجه بطاريتنا الجديدة المعتمدة على تكنولوجيا الليثيوم أيون إلى القطب الجنوبي ضمن بعثة استكشافية جديدة، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير للرحالة الكبير فيودور كونيوخوف على موافقته الكريمة لاختبار تقنيتنا في الظروف القاسية للقارة القطبية الجنوبية."

ومن جانبه عبّر الرحالة فيودور كونيوخوف عن ثقته في التكنولوجيا الروسية قائلاً:"في الرحلات القطبية كل غرام من الوزن وكل وات من الطاقة له أهميته القصوى، وأي خلل في المعدات قد تكون له عواقب كارثية، لذلك فإنني أعتمد فقط على التكنولوجيا الموثوقة، ويشرفني أن تختارني «روساتوم» لاختبار معداتها خلال رحلتي الجديدة، وهذه البطارية ستواجه اختبارات قاسية في بيئة شديدة البرودة، لكنني على ثقة تامة بأن التكنولوجيا الروسية لن تخذلني."

وتتميز البطارية التي قُدمت إلى كونيوخوف بهيكل قوي ومتين، وحاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والمياه عند الإغلاق الكامل، كما تتمتع بسعة طاقة كبيرة تكفي لتشغيل الأجهزة الأساسية لعدة أيام متتالية، وتضم البطارية مجموعة متنوعة من المنافذ المخصصة لمختلف الاستخدامات، وتتمتع بقدرتها على الاستمرار في توليد الطاقة بكفاءة عالية حتى في درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

علمًا أنه يضم قطاع الوقود في روساتوم، الذي تديره شركة TVEL، منشأت متكاملة لتصنيع الوقود النووي، وشركات متخصصة في تحويل وتخصيب اليورانيوم، ومصانع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، بالإضافة إلى مراكز أبحاث وتصميم متقدمة، وتعد TVEL المورد الحصري للوقود النووي لجميع محطات الطاقة النووية الروسية، كما توفر الوقود لأكثر من 70 مفاعلاً نووياً في 15 دولة حول العالم، إلى جانب تزويد المفاعلات البحثية في تسع دول ومفاعلات الدفع الخاصة بالأسطول النووي الروسي.

ويُستخدم وقود TVEL في تشغيل سدس المفاعلات النووية على مستوى العالم، ما يجعل الشركة أكبر منتج لليورانيوم المخصب وأحد أبرز اللاعبين في سوق النظائر المستقرة عالميًا، كما يعمل قطاع الوقود في روساتوم على التوسع في مجالات جديدة تشمل الكيمياء، والمعادن، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، فضلًا عن أنشطة تفكيك المنشآت النووية.

ويُعد قطاع تخزين الطاقة جزءًا أساسيًا من شركة الوقود التابعة لروساتوم، وتتمثل مهمته في ضمان إنتاج بطاريات الليثيوم أيون لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة وغير منقطعة، واستخدامها في الأنظمة الهجينة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك في بطاريات الجر للمركبات الكهربائية والمعدات ذات الأغراض الخاصة.

ويجري حاليًا تنفيذ مشروعات ضخمة لإنشاء مصانع متقدمة لإنتاج خلايا الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة في كل من منطقة كالينينغراد وموسكو الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ مصنع كالينينغراد الإنتاج في عام 2025، يليه مصنع موسكو الجديدة في عام 2026 ، وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية المجمعة للمصنعين ستبلغ نحو 8 جيجا وات/ساعة سنويًا، وهي كمية تكفي لتشغيل نحو 100 ألف مركبة كهربائية سنويًا، وإلى جانب الأنظمة القياسية، يمتلك مركز البحث والتطوير الداخلي التابع للمؤسسة القدرة على تصميم حلول تقنية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة، كما يشرف على جميع مراحل المشروعات بدءًا من البحث والتطوير وصولًا إلى الإنتاج وخدمات الصيانة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

ويُعد مصنع نيمن (Gigafactory) أول منشأة متكاملة في روسيا لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة المعتمدة على بطاريات الليثيوم أيون.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج أجهزة تخزين الطاقة في روسيا، بدءًا من المواد الخام وصولاُ إلى المنتج النهائي.

وسيُستخدم إنتاج المصنع في تشغيل المركبات الكهربائية ووسائل النقل المائي والمعدات المتخصصة، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الاحتياطية وغير المنقطعة ومشروعات الطاقة المتجددة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 4 جيجا وات/ساعة سنويًا، وهي كمية تكفي لتشغيل نحو 50 ألف سيارة كهربائية، ومن المخطط أن ترتفع هذه القدرة لاحقًا إلى 14 جيجا وات/ساعة، ما سيسهم في توفير مئات فرص العمل عالية المهارة للمهندسين والفنيين والمصممين في المنطقة.

