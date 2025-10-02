روساتوم: موسكو تستضيف أول نهائي دولي لبطولة Global HackAtom للطلاب

أول نهائي دولي لبطولة الطلاب العالمية Global HackAtom.. استضافت العاصمة الروسية موسكو، أول نهائي دولي لبطولة الطلاب العالمية Global HackAtom، وذلك ضمن البرنامج الشبابي لـ "الأسبوع الذري العالمي" (World Atomic Week)، وبدعم من مؤسسة "روساتوم" الحكومية.

وقد شارك في هذا الحدث أكثر من خمسين طالبًا من الفائزين في التصفيات الوطنية التي أقيمت في روسيا وتسع دول أخرى، حيث خُصصت منافسات النهائي هذا العام لموضوع استكشاف الفضاء باستخدام التقنيات النووية.

الموجز يعرض التفاصيل، وتشكّلت لجنة التحكيم من ممثلين عن مؤسسة "روساتوم"، والجمعية الروسية للمعرفة، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجال علم الفلك وأساتذة من الجامعات الهندسية الرائدة. وفي اليوم الختامي عُرضت المشروعات النهائية ، ودافع الطلاب عن أفكارهم أمام اللجنة، وقد تنوعت المقترحات لتشمل حلولًا مبتكرة لرحلات بين الكواكب، ومشروعات لبناء أول محطة نووية في الفضاء، فضلًا عن مشروع "طريق الحرير الفضائي 2100". وقد ثمّن الخبراء مستوى التحضير الذي أظهره الطلاب، وأشادوا بالأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية التي عكستها مشروعات الفرق.

وبحسب النتائج النهائية تُوّج فريق TUPI Tech من البرازيل بالمركز الأول عن مشروعه الخاص بمفاعل نووي معياري لدعم برامج استكشاف الفضاء وتوفير الموارد اللازمة للبعثات بين الكواكب، فيما جاء في المركز الثاني فريق Tahu Sumedang من إندونيسيا عن فكرته القائمة على استخدام التقنيات النووية للحفاظ على الإيقاع الحيوي (الساعة البيولوجية) خلال الرحلات الفضائية الطويلة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق IsotopeX من المجر عن مشروعه الذي يبتكر مصدرًا نوويًا للطاقة لتشغيل جهاز لمراقبة تأخر حركة السوائل والمؤشرات الحيوية للشخص النائم أثناء الرحلات الفضائية.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت تاتيانا تيرنتييفا نائب المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة "روساتوم":

"اليوم تطلّعتم إلى المستقبل وقدّمتم مشروعات قادرة على إحداث طفرة في مسيرة البشرية نحو استكشاف الفضاء بفضل التقنيات النووية، أنتم بالفعل الأفضل، وأنتم فخر أوطانكم والنخبة الهندسية والتكنولوجيا التي يُعوّل عليها في المستقبل."

كما صرّح فاديم تيتوف، المدير العام لشركة "روساتوم – الشبكة الدولية"، قائلاً:"لقد أصبح Global HackAtom منصة فريدة من نوعها. فقد جرت التصفيات الوطنية في عشر دول، وشارك فيها أكثر من 160 فريقًا يضم ما يزيد على 650 طالبًا من خلفيات وثقافات متنوعة، مثل هذه الفعاليات توسّع الآفاق وتوفر بيئة خصبة لولادة أفكار جريئة ورؤى ثاقبة. واليوم نرى أن العلوم والتقنيات النووية أصبحت مفتاحًا رئيسيًا لمرحلة جديدة من استكشاف الفضاء – بدءًا من الطاقة الموثوقة على القمر والمريخ وصولًا إلى الرحلات السريعة بين الكواكب. ومن هذه المنافسات تنبثق الفرق التي ستتولى غدًا تحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس."

ويُذكر أن بطولة Global HackAtom هي بطولة طلابية دولية يتعين على المشاركين فيها إيجاد حلول لمشكلات واقعية من قطاع الطاقة النووية خلال 24 ساعة فقط، وقد شهدت نسخة هذا العام صيغة جديدة تضمنت مرحلتين: التصفيات الوطنية والنهائي الكبير في روسيا.

وأقيمت التصفيات الوطنية في عشر دول هي: بوليفيا، البرازيل، المجر، إندونيسيا، كازاخستان، ميانمار، ناميبيا، روسيا، رواندا، وأوزبكستان، وقد جمعت هذه التصفيات أكثر من 650 طالبًا ينتمون إلى أكثر من 160 فريقًا، وبناءً على نتائج هذه المراحل، تم اختيار عشرة فرق فقط للنهائي، وهم من أبرز الطلاب الذين أظهروا إمكانات بحثية متقدمة واهتمامًا عميقًا بتطوير العلوم النووية والتقنيات الحديثة.

