الأقصر ضمن أعرق مدن العالم والمقصد المصري في قائمة أفضل وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط

أدرج موقع The Indian Express مدينة الأقصر المصرية ضمن قائمة أعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة، في تقريره الصادر بعنوان "أعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة"، وأكد التقرير أن الأقصر تُعد بمثابة متحف مفتوح يروي تاريخ الحضارة الإنسانية عبر آلاف السنين بما تضمه من معابد ومقابر ملكية شاهدة على عظمة المصريين القدماء.

وجاء اختيار الأقصر ليعكس مكانتها كواحدة من أهم الوجهات التاريخية العالمية، حيث تجمع بين العمق الحضاري والآثار الفريدة التي تجعلها محطة أساسية لعشاق السياحة الثقافية والتاريخية.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل التقرير عن مدينة الأقصر وضمه في قائمة اعرق ست مزارات سياحية بالعالم

مصر وجهة سياحة الطعام في الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، سلط موقع Curly Tales – المتخصص في مجالات السفر والطعام – الضوء على مصر باعتبارها واحدة من أبرز 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط للاستمتاع بسياحة الطعام. وأوضح التقرير أن المطبخ المصري يتميز بتنوع نكهاته وأطباقه التقليدية الأصيلة التي تمنح الزائرين والسائحين تجربة فريدة من نوعها.

الطعام المصري

تنوع المطبخ المصري وأشهر أطباقه

أشار التقرير إلى أن المطبخ المصري يجمع بين الأصالة والتنوع الثقافي، حيث تشتهر القاهرة بالأكلات الشعبية مثل الكشري، الفول والطعمية، وهي أطباق تمنح السائح لمحة من الحياة اليومية للمصريين.

كما تتميز المدن المطلة على النيل والساحل بأطباق اليخني المكونة من اللحوم والخضروات، بالإضافة إلى المشاوي والمأكولات البحرية المتبلة بالأعشاب والتوابل الشرقية. ولا يكتمل المطبخ المصري دون الإشارة إلى الملوخية والفطير المشلتت، وهما من الأكلات التي تحظى بشعبية واسعة وتُعدان رمزًا للأصالة المصرية.

مصر.. وجهة سياحية متكاملة ذات حضارة عريقة

إن إدراج الأقصر ضمن أعرق المدن في العالم، إلى جانب تصنيف المقصد المصري كوجهة متميزة لسياحة الطعام، يؤكد على المكانة الفريدة لمصر باعتبارها وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الحضارة العريقة والتنوع الثقافي والغنى التراثي.

وتظل مصر بشعارها المتجدد "مصر .. تنوع لا يضاهي" واحدة من الوجهات التي تجذب ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم لما توفره من تجربة استثنائية تجمع بين التاريخ والطعام والثقافة في آن واحد.

اقرأ ايضا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في مصر

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجامعة كوفنتري بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم ويفتتحان مركز كوفنتري الإعلامي



أحمد سالم يكشف كواليس ظهور باسم يوسف في برنامج "كلمة أخيرة"

