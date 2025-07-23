مدبولي يبحث مع وكلاء الماركات العالمية فرص الاستثمار ودعم سياحة التسوق في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع عدد من ممثلي ووكلاء الماركات العالمية الفاخرة، وذلك لبحث فرص جذبهم للاستثمار في السوق المصرية وتعزيز سياحة التسوق، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية.

ورحب مدبولي بالحضور، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع العلامات التجارية العالمية الكبرى وتشجيعها على التواجد في مصر، خاصة في ظل التوسع العمراني والمشروعات التنموية الجارية، مؤكداً أن السوق المصرية كبيرة وتزخر بالفرص الواعدة، في ظل إقبال المواطنين على التسوق الخارجي، وحاجة السائحين الأجانب إلى توافر هذه العلامات داخل البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بالتعاون مع البنك المركزي، ولا سيما تبني سياسة سعر الصرف المرن، أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي وتيسير حركة رؤوس الأموال.

الدكتور خالد عبد الغفار يؤكد حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين، لاسيما في مجال تجارة التجزئة الفاخرة، لافتًا إلى المزايا المرتبطة بشهادة "يورو 1" والإعفاءات الجمركية الداعمة لجذب الاستثمارات.

وعبّرت كلودين كافياك، الشريكة الاستراتيجية لعدد من أبرز الماركات العالمية، عن سعادتها بزيارة مصر مجددًا، مشيدة بالتطور الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، ومعلنة استعدادها لدراسة فرص دخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية وعرض النتائج على الشركات العالمية المعنية، مؤكدة ثقتها في وجود فرص استثمارية قوية في هذا المجال.

وأكد إبراهيم سامي، شريك استراتيجي آخر للماركات الفاخرة، اهتمامه بالاستثمار في مصر ونقل خبراته في هذا المجال، مشددًا على أهمية التواجد المؤسسي لهذه العلامات داخل السوق المصري.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم تواجد الماركات العالمية داخل مصر من خلال خطة واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية لسياحة التسوق.

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