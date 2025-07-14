مدبولي يتابع تطوير كورنيش الإسكندرية ومحور محمد نجيب

في جولة ميدانية أجراها اليوم بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير محور "محمد نجيب" وتوسعة كورنيش الإسكندرية، برفقة عدد من المسؤولين.

وخلال الجولة، أكد المهندس شريف الشربيني، على أهمية أن تستعيد الإسكندرية مكانتها كواجهة سياحية وتاريخية مشرفة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تُنفذ وفق رؤية متكاملة تحافظ على الطابع الجمالي للمدينة وتدعم المشروعات التنموية الكبرى.

واستعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تفاصيل خطة توسعة الكورنيش، التي تشمل تعزيز الهوية البصرية للمدينة عبر توحيد ألوان بوابات الشواطئ والشماسي، ودهان أعمدة الإنارة، بالتوازي مع إزالة المظاهر العشوائية والتعديات على المظهر الحضاري.

كما أشار المحافظ إلى أنه يتم إصدار تنويهات دورية على الصفحات الرسمية للمحافظة لإطلاع المواطنين على مستجدات المشروع، مع تحديد المسارات البديلة لتخفيف الزحام، خاصة في ذروة الموسم الصيفي.

ولضمان انسيابية الحركة، يتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المروري في مناطق العمل.

من جانبه، استعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مكونات مشروع توسعة الكورنيش، الذي سيرفع إجمالي العرض إلى 32.5 متر، بعدد 5 حارات مرورية في كل اتجاه بدلًا من 3، إلى جانب إنشاء 17 بوابة للشواطئ مزودة بدورات مياه وأماكن للاستحمام، وشبكة متطورة لصرف مياه الأمطار، و8 إشارات مرورية لتأمين عبور المشاة، فضلًا عن أعمال الكهرباء والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن تطوير محور “محمد نجيب” يأتي ضمن الخطة القومية لرفع كفاءة شبكة الطرق، بهدف معالجة الاختناقات المرورية خاصة في منطقة مسجد سيدي بشر، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

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