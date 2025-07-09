مدبولي يتفقد سنترال رمسيس ويوجه بسرعة استعادة الخدمات وتأمين المبنى

في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في "سنترال رمسيس" وسط القاهرة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية صباح اليوم، لتفقد آثار الحادث ومتابعة جهود استعادة خدمات الاتصالات المتأثرة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة المصرية للاتصالات.

وخلال الزيارة، استعرض وزير الاتصالات تقريرًا شاملاً حول تفاصيل الحريق الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى يوم 7 يوليو في حوالي الساعة الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار النيران عبر الكابلات تسببت في انتقالها لأدوار متعددة، ما أدى إلى تعطل خدمات الاتصالات في بعض المناطق.

🔹 عودة تدريجية للخدمات

وأكد الوزير أن الخدمات الأرضية لم تتأثر خارج نطاق السنترال، بينما يجري العمل على استعادة الخدمة بالكامل في المنطقة المحيطة خلال اليوم، مشيرًا إلى أن جودة خدمات الإنترنت والمحمول والبنوك والمطارات بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجياً، حيث وصلت إلى 95% من الأداء الطبيعي لشبكات المحمول الأربعة. كما تم اتخاذ تدابير استباقية لتأمين استمرارية عمل البورصة وخدمات الإسعاف والطوارئ.

🔹 تقييم السلامة الإنشائية وخطة للتعافي

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أهمية فحص السلامة الإنشائية للمبنى المتضرر، مطالباً بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. ووجه بسرعة تقديم خطة عاجلة للتعافي وإعادة تشغيل المبنى بكامل طاقته فور التأكد من سلامته.

وفي ختام الزيارة، حرص رئيس الوزراء على لقاء رجال الحماية المدنية، موجهاً لهم الشكر على استجابتهم السريعة في التعامل مع الحريق، ومثمناً جهودهم في الحد من آثاره.

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