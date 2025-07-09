مدبولي: بدائل متعددة لحل أزمة المستأجرين بالقانون القديم.. والحكومة تبحث التصورات اليوم

في إطار الاهتمام الحكومي بمعالجة الملفات المجتمعية الحساسة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على وضع تصور شامل وواضح لحل أزمة المستأجرين المتأثرين بـ قانون الإيجار القديم، مشددًا على أهمية طرح بدائل متعددة تراعي جميع الأطراف وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

اجتماع أسبوعي لبحث ملفات مهمة بالعاصمة الإدارية

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الوزراء عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرًا وتأثيرها على المواطنين.

قانون الإيجار القديم على طاولة النقاش

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف الإيجار القديم يحظى بأولوية كبرى لدى الحكومة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وأوضاع السكن في مصر، موضحًا أن اجتماعًا خاصًا سيعقد اليوم لبحث تفاصيل التصورات المطروحة بهذا الشأن، مع الحرص على ضمان وجود بدائل مناسبة لجميع المستأجرين، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

إشادة بنشاط الرئيس السيسي الإقليمي والدولي

في مستهل الاجتماع، استعرض مدبولي أيضًا النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، والذي شمل عقد لقاءات واتصالات هاتفية مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين. وأوضح أن هذه التحركات تهدف إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن دعم أواصر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول الصديقة.

قوانين البرلمان الأخيرة ودورها في التنمية

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، خاصة في ظل حساسيتها وتأثيرها المباشر على قطاعات أساسية مثل السكن، والاقتصاد، والتعليم والصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه القوانين بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

بدائل متوازنة تحقق العدالة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا ما يمثله قانون الإيجار القديم من إشكاليات اجتماعية ممتدة منذ عقود، مؤكدًا أن الحلول الجاري مناقشتها تراعي الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وتهدف إلى إيجاد معادلة متوازنة تلبي احتياجات المستأجرين دون الإضرار بمصالح الملاك، في ظل رؤية الدولة لبناء مجتمع عادل ومتوازن ضمن خطتها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

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