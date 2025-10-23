بعد معاناة هدى المفتي: كل ما تريد معرفته عن استئصال المعدة

كشفت المذيعة رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية عن تعرض الفنانة هدى المفتي لمجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، بدءًا من إصابتها بكورونا وصولًا إلى تعرضها لجلطة في الوريد الموصل للأمعاء، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وظهور مضاعفات شديدة مثل انسداد الأوعية الدموية والغرغرينا، الأمر الذي استلزم قص جزء من الأمعاء، ويرصد الموجز التفاصيل

وأكدت الشربيني أن هدى المفتي ممنوعة من تناول السكر أو أي فيتامينات لتعويض الحديد المفقود، مما جعل وضعها الصحي صعبًا للغاية.

ما هو استئصال المعدة؟

استئصال المعدة هو إجراء جراحي يُزيل كامل المعدة أو جزءًا منها، تعتبر المعدة مخزن الطعام في الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تخزين الطعام وهضمه قبل انتقاله إلى الأمعاء الدقيقة لامتصاص العناصر الغذائية.

قد يحتاج الشخص لاستئصال المعدة في حالات معينة، مثل الإصابة بسرطان المعدة، حيث قد تسبب المعدة ضررًا أكثر من نفعها، رغم أن العملية تغير شكل الجهاز الهضمي، إلا أن الشخص قادر على العيش والأكل بدون المعدة.

أنواع عمليات استئصال المعدة

هناك نوعان رئيسيان من استئصال المعدة:

استئصال المعدة الكامل: إزالة المعدة بالكامل. استئصال المعدة الجزئي: إزالة جزء من المعدة. تختلف أنواع هذه العملية حسب كمية الأنسجة المستأصلة، مثل إزالة حوالي 80% من المعدة في بعض الحالات، أو عمليات مثل تكميم المعدة لعلاج السمنة المفرطة.

الحالات التي يعالجها استئصال المعدة

يعد استئصال المعدة العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان المعدة، سواء لإزالته أو لمنع انتشاره. ويمكن أن يكون علاجًا تلطيفيًا عند عدم إمكانية الشفاء التام، لتخفيف أعراض مثل نزيف المعدة والألم.

كما يُستخدم استئصال المعدة أحيانًا في حالات أخرى تشمل:

أورام المعدة الحميدة : إزالة الأورام التي قد تتحول لسرطان أو تسبب أعراضًا مزعجة.

: إزالة الأورام التي قد تتحول لسرطان أو تسبب أعراضًا مزعجة. التهاب المعدة الحاد : في حالات نادرة لا تستجيب للأدوية.

: في حالات نادرة لا تستجيب للأدوية. قرحة المعدة : عند الضرر الكبير لبطانة المعدة.

: عند الضرر الكبير لبطانة المعدة. السمنة المفرطة : كحل جراحي جزئي لتقليل الوزن.

: كحل جراحي جزئي لتقليل الوزن. الإصابات الخطيرة للمعدة : لإزالة الأنسجة التالفة.

: لإزالة الأنسجة التالفة. الوقاية من سرطان المعدة الوراثي: للأشخاص الحاملين لطفرة جينية عالية الخطورة (مثل طفرة CDH1).

نصائح بعد العملية

بعد استئصال المعدة، يحتاج المريض إلى متابعة دقيقة لنظامه الغذائي، والابتعاد عن السكر والفيتامينات التي قد تؤثر على امتصاص الحديد، كما يجب الالتزام بتعليمات الطبيب لتجنب المضاعفات.

تعرضت هدى المفتي لمضاعفات صحية خطيرة دفعتها للخضوع لقص جزء من الأمعاء، ويُعد استئصال المعدة إجراءً ضروريًا في حالات سرطان المعدة، أو بعض المشاكل الصحية الأخرى. العملية تغير شكل الجهاز الهضمي لكنها تضمن حياة طبيعية نسبيًا مع الالتزام بالنظام الغذائي وتعليمات الطبيب.

