ساعات العطش والظلام.. انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة وتفاصيل عملية إنهاء الأزمة

شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية أزمة كبيرة تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد من المناطق الحيوية، ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. واستمرت الأزمة قرابة 30 ساعة كاملة قبل أن تنجح فرق الصيانة في إعادة التيار تدريجياً فجر اليوم، ويرصد الموجز التفاصيل.

بداية أزمة الكهرباء والمياه في الجيزة

انطلقت الأزمة مساء السبت، حين توقفت الخدمة بشكل مفاجئ في مناطق في الجيزة شملت الهرم، العمرانية، جزيرة الذهب، فيصل، والحوامدية، وبحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء، فإن السبب يعود إلى عطل مفاجئ في كابلين رئيسيين بمحطة جزيرة الذهب، وهو ما أدى إلى توقف محطات المياه المعتمدة على الكهرباء، لتتعقد الأزمة أكثر.

معاناة المواطنين في درجات حرارة مرتفعة

جاء الانقطاع في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية، ما ضاعف من معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم بلا كهرباء أو مياه لساعات طويلة، وقد اضطرت محافظة الجيزة إلى الدفع بأسطول من سيارات المياه النقية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي المتضررين.

جهود عاجلة لإصلاح الأعطال

توجه وزير الكهرباء رفقة محافظ الجيزة إلى موقع العطل أمام محطة مترو ساقية مكي، حيث بدأت فرق الطوارئ أعمال الحفر للوصول إلى الكابلات التالفة، وعلى الرغم من صعوبة الظروف، واصل الفنيون والعمال عملهم ليلًا ونهارًا في ظل حرارة مرتفعة، مستخدمين ماكينات ديزل ومولدات احتياطية لضمان تشغيل محطات مياه الشرب بشكل جزئي.

انتهاء الأزمة بعد 30 ساعة عمل متواصل

وبعد نحو 30 ساعة من الجهود المكثفة، أعلنت محافظة الجيزة فجر الإثنين نجاح عمليات الإصلاح، حيث تم تغيير أجزاء كبيرة من الكابلات المتضررة وإعادة اختبارها، قبل إطلاق التيار الكهربائي تدريجياً إلى المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية، كما عادت محطة مياه جزيرة الذهب للعمل بشكل منتظم، لتبدأ المياه في التدفق مجدداً إلى الأحياء التي عانت من الانقطاع.

اعتذار رسمي ووعود بعدم تكرار الأزمة

في بيان رسمي، قدمت محافظة الجيزة اعتذارها للمواطنين عن المعاناة التي سببتها الأزمة، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات العاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، وشددت على أن الأولوية كانت لعودة التيار الكهربائي إلى المستشفيات والمنشآت الخدمية قبل أن يمتد تدريجياً لباقي المناطق السكنية.

رسائل اطمئنان للسكان

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الأزمة كانت نتيجة عطل فني غير متوقع، وليس لأي أسباب أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شبكات الجهد العالي في مختلف أنحاء المحافظة لتفادي الأعطال المفاجئة.

وبذلك تنتهي واحدة من أصعب الأزمات التي شهدتها الجيزة مؤخرًا، بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء والمياه، وسط آمال المواطنين بأن تكون هذه التجربة الأخيرة من نوعها.

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