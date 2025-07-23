ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق إلى الجيزة بعد صدور حكم بالحبس لعامين في قضية دهس شاب

أزمة جديدة تلاحق البلوجر الشهيرة وتعيدها إلى تصدر «التريند».. عادت البلوجر هدير عبد الرازق إلى واجهة الأحداث مجددًا، بعدما رحّلت قوة أمنية من مباحث القاهرة، أمس، البلوجر المثيرة للجدل إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على خلفية حكم قضائي يقضي بحبسها لمدة عامين، إثر اتهامها بالتسبب في إصابة شاب عن طريق الخطأ بعد دهسه بسيارتها، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل الواقعة: الحكم جاء أثناء الكشف الجنائي

كشفت مصادر أمنية مطلعة كواليس الأزمة الأخيرة التي طالت البلوجر هدير عبد الرازق، موضحة أن النيابة العامة بالقاهرة الجديدة كانت قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلها مؤقتًا، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها ببث مقاطع فيديو «خادشة للحياء» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، أجرى رجال الأمن كشفًا على سجلها الجنائي للتأكد مما إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى، ليظهر وجود حكم غيابي ضدها بالحبس لمدة عامين، بسبب حادث دهس أسفر عن إصابة شاب بجروح بالغة.

الترحيل إلى الجيزة لمباشرة الإجراءات القانونية

وبناءً على الحكم الصادر بحقها، قامت الأجهزة الأمنية بترحيل هدير عبد الرازق من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة وقسم شرطة الطالبية، لبحث إمكانية تقديم معارضة على الحكم الغيابي الصادر ضدها في القضية محل الاتهام.

هدير عبد الرازق بين الانتقادات ومواقع التواصل

اللافت أن أزمة هدير الجديدة أثارت جدلًا واسعًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمها التريند مجددًا، وسط انقسام الآراء بين من يرى أنها نموذج سلبي لتأثير السوشيال ميديا على المجتمع، ومن يرى أن الواقعة تحتاج إلى التريث حتى صدور حكم نهائي بشأنها.

بلوجر مثيرة للجدل.. سلسلة أزمات قانونية

يُذكر أن هدير عبد الرازق عُرفت خلال السنوات الأخيرة بمحتواها المثير للجدل على السوشيال ميديا، ما جعلها هدفًا للانتقادات بشكل مستمر، كما تورطت في أكثر من أزمة قانونية بسبب اتهامات متكررة بنشر محتوى منافٍ للقيم والأخلاق العامة.

إجراءات لاحقة وتوقعات قانونية

بحسب خبراء قانونيين، من المنتظر أن يتم عرض البلوجر على النيابة العامة قريبًا لإبداء موقفها من الحكم الغيابي، وما إذا كانت ستتقدم بمعارضة عليه أم ستسعى للتسوية، كما يُتوقع أن تستمر القضية لفترة حتى البت فيها قضائيًا بشكل نهائي.

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