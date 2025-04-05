نصائح سحرية للتعامل مع حرقة المعدة وتخفيف الأعراض.. كيفية علاجها

تعد حرقة المعدة هي عادة مرتبطة بنمط الحياة غير الصحي من الغذاء إلى النوم إلى الكحول والتدخين أيضاً، ولكن هل عرفت أن الأمر يتعدى ذلك؟ حيث يعاني العديد من حموضة المعدة، وهذا العرض ناتج عن كثرة تناول الطعام، وأيضاً نوعية الطعام التناول، سواء كان مليئا بالدهون، أو أطعمة حارة.

كما أن الكافيين أيضاً والإكثار منه لديه القدرة الشديدة بالفعل علي الإصابة، ولذلك يعرض لكم موقعنا الموجز في هذا التقرير أهم طرق علاج حرقة المعدة وكيفية التعامل معها.

نصائح سحرية للتعامل مع حرقة المعدة وتخفيف الأعراض

نصائح سحرية للتعامل مع حرقة المعدة وتخفيف الأعراض

طرق علاج حرقة المعدة والوقاية منها

- يعتبر كلا من الموز والتفاح والكمثرى من الفواكه التي يتحملها مرضى حرقة المعدة بشكل عام وذلك لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض ونسبة كبيرة من الألياف، مما يساعد ذلك على الهضم، والموز على وجه الخصوص والذي له تأثير مضاد للحموضة وبإمكانه تغطية بطانة المعدة.

- وتعد معظم الخضراوات هي خيارات ممتازة لمن يعانون من حرقة المعدة، فالخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب وغيرهم، وكذلك الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسكر، مما يجعلها ذلك أقل عرضة لإثارة الأعراض، كما أن طهي الخضراوات من الممكن أن يجعلها أسهل في الهضم، ولذلك فكر في طهيها بالبخار أو الشواء كجزء من وجباتك.

- وبالإضافة إلى دقيق الشوفان والأرز والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، التي هي غنية بالألياف، التي تعمل على تنظيم عملية الهضم وخفض ارتداد الحمض، ومن الممكن لدقيق الشوفان امتصاص حمض المعدة.

- ويُعرف أيضاً الزنجبيل منذ فترة كبيرة بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُستخدم أيضاً غالبًا كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي، ومن الممكن أن يساهم في خفض الشعور بالغثيان ويمكن أن يعمل كمضاد طبيعي للحموضة، ومع ذلك أيضاً، فمن الأفضل استخدام الزنجبيل باعتدال، حيث إن الكميات الزائدة من الممكن أن يكون لها تأثير معاكس.

- ومن الممكن أن يكون تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس مفيدًا لمن يعانون كثيراً من حرقة المعدة، كما أن شوي البروتينات أو خبزها أو طهيها بالبخار بدلاً من القلي من الممكن أن يقلل من محتوى الدهون ويجعل هذه الأطباق أكثر ملاءمة لحرقة المعدة.

- وفي حين أن الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة، فإن الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون من الممكن أن تكون مهدئة، كما أن استخدام زيت الزيتون في تتبيلات السلطة أو الطهي من الممكن أن يضيف نكهة وتغذية دون التأثيرات السلبية المرتبطة بالدهون المشبعة.

- ومن الممكن أن تكون منتجات الألبان خيارًا جيدًا أو غير جيد للأشخاص الذين يعانون بشدة من حرقة المعدة، يمكن أن تساعد الخيارات قليلة الدسم مثل الزبادي والحليب منزوع الدسم على تحييد حمض المعدة، يحتوي الزبادي أيضًا على البروبيوتيك، الذي يحسن من صحة الأمعاء ويعمل على الهضم، ومع ذلك، كن حذرًا كثيراً مع منتجات الألبان كاملة الدسم، لأنها من الممكن أن تزيد من الأعراض لدى بعض الأشخاص.

- ويعمل الترطيب على تقليل أحماض المعدة وطرد السموم، ومع ذلك، يلزم تجنب تناول كميات ضخمة من الماء أثناء تناول الوجبات، لأن هذا من الممكن أن يزيد من ضغط المعدة ويزيد من حرقة المعدة.

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