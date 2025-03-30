كيف تستمتع بالقهوة دون الإضرار بصحة جسدك في عيد الفطر

يُقبل عشاق القهوة على تناولها فور الاستيقاظ صباح عيد الفطر، بعد الامتناع عنها طوال شهر رمضان، دون إدراك الآثار السلبية التي قد تترتب على شربها على معدة فارغة، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز المخاطر الصحية لهذه العادة، وفقًا لموقع "هيلثي"، ونقدم بعض النصائح للاستمتاع بالقهوة دون ضرر.

القهوة

1- تأثير سلبي على الجهاز الهضمي



تناول القهوة على الريق يؤدي إلى تحفيز إنتاج حمض المعدة، مما قد يتسبب في تهيج بطانة المعدة، والشعور بعسر الهضم، وحرقة المعدة وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات أكثر خطورة مثل التهاب المعدة أو القرحة.

2- زيادة التوتر والقلق



يُعرف الكافيين بتأثيره المنبّه، لكنه عند تناوله على معدة فارغة قد يؤدي إلى اضطرابات مزاجية، وارتفاع معدل ضربات القلب، وزيادة مشاعر القلق والتوتر، بسبب تحفيزه لإفراز هرمون الكورتيزول.

3- اضطراب الساعة البيولوجية والشعور بالنعاس



يفرز الجسم هرمون الكورتيزول عند الاستيقاظ، وهو المسؤول عن الشعور بالنشاط واليقظة، إلا أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يتسبب في خفض مستوياته، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول والنعاس بدلاً من النشاط.

4- تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم



أظهرت بعض الدراسات أن شرب القهوة دون تناول أي طعام قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وهو أمر قد يكون ضارًا، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

5- زيادة خطر الجفاف

للقهوة تأثير مدر للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل. وعند تناولها على معدة فارغة دون شرب كمية كافية من الماء، قد يتسبب ذلك في الشعور بالجفاف والصداع.

القهوة

6- نصائح للاستمتاع بالقهوة دون أضرار



تجنب شرب القهوة فور الاستيقاظ، وبدلًا من ذلك، يفضل تناولها في منتصف الصباح أو بعد وجبة الإفطار.

الحرص على شرب القهوة بجانب وجبة خفيفة تحتوي على ألياف أو بروتينات لتقليل تأثيرها السلبي على المعدة.

الإكثار من شرب الماء خلال اليوم لموازنة تأثير القهوة المدرّ للبول ومنع الجفاف.

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