رئيس الوزراء يتابع تنفيذ وتمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس 23 اكتوبر 2025 ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقفين التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد رمضان نائب رئيس هيئة المحطات النووية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أهمية المشروع لتحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لمشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة محورية في امتلاك مصر لبرنامج متكامل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضح أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي.

توجيهات رئاسية بمتابعة مستمرة للمشروع

لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة الدورية لكافة مستجدات المشروع، نظرًا لكونه أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الطاقة، مؤكدًا أنه سيسهم في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم أمن الطاقة الوطني ويواكب تطورات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

استعراض معدلات التنفيذ والتعاون مع الجانب الروسي

استعرض المهندس محمود عصمت خلال الاجتماع التقرير التفصيلي لمعدلات الإنجاز في مختلف مكونات ووحدات المشروع، متضمنًا الجوانب الهندسية والفنية والمالية والإدارية، بالإضافة إلى برامج تأهيل وتدريب الكوادر المصرية بالتعاون مع الجانب الروسي لضمان الكفاءة التشغيلية عند بدء العمل بالمحطة.

تأكيد على الدعم الكامل لتسريع التنفيذ

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد استمرار الحكومة في توفير جميع المتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة للمشروع، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المخططة، لضمان دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن، لما لها من دور حيوي في دعم منظومة الطاقة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

